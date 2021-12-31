Как сделать Nissan самому. Или Infiniti

Впереди долгие выходные, и вот чем можно заняться в свободное время, пока за окном трещит мороз: сделать собственный автопарк их семи моделей Nissan и Infiniti.
Вы можете построить себе или другу Nissan Ariya, LEAF, Kicks, Roox, Note, Elgrand и GT-R, а очень хорошему другу — Infiniti QX55, FX35, QX80 и Q50S. Почему бы нет?
Вам понадобятся распечатки заготовок (по ссылкам выше), а также клей, ножницы, канцелярский нож и линейка. В случае с GT-R приготовьте также карандаш, пинцет, зубочистки и старую шариковую ручку или стилус — уж очень непроста эта модель будет при сборке.
Автопроизводитель также предлагает использовать бумагу потолще. Это не только сделает модели прочнее, но и упростит работы.
Компания также опубликовала небольшие видеоинструкции по созданию автомобиля из бумаги, чтобы вопросов в процессе уж точно не возникло.
- Сам же Nissan занялся созданием машин для космоса.
- «За рулем» теперь есть и в TikTok.
Фото, видео: Nissan