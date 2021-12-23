В 2021 году производство автомобилей в России вырастет на 7% — журнал За рулем

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В 2021 году производство автомобилей в России вырастет на 7%

Минпромторг ожидает роста производства автомобилей в России по итогам этого года, несмотря на продолжающийся дефицит полупроводников.

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«Невзирая на глобальный дефицит полупроводников, увеличение производства в автопроме по году составит порядка 7%», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

Правда, в ноябре прогноз Мантурова был чуть выше — прирост производства легковых машин — на 10%, продаж автомобилей в России в 2021 году — на 5–6%.

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Производство легковых автомобилей в январе-октябре 2021 года выросло на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,1 млн шт., сообщает Росстат.

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При этом в октябре производство легковых автомобилей снизилось на 29,5% к октябрю прошлого года и на 2% по сравнению с сентябрем. Выпуск грузовых автомобилей в январе-октябре этого года вырос на 35,7%, до 148 тыс. шт. В октябре грузовиков произвели больше на 7,9% в годовом выражении и на 3,2% по сравнению с сентябрем.

Что касается мирового дефицита полупроводников, то по прогнозам некоторых западных аналитиков, он сохранится и после 2022 года. Спрос на них растет быстрее, чем расширяются производственные мощности.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк

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