В 2021 году производство автомобилей в России вырастет на 7%

«Невзирая на глобальный дефицит полупроводников, увеличение производства в автопроме по году составит порядка 7%», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.
Правда, в ноябре прогноз Мантурова был чуть выше — прирост производства легковых машин — на 10%, продаж автомобилей в России в 2021 году — на 5–6%.
Производство легковых автомобилей в январе-октябре 2021 года выросло на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,1 млн шт., сообщает Росстат.
При этом в октябре производство легковых автомобилей снизилось на 29,5% к октябрю прошлого года и на 2% по сравнению с сентябрем. Выпуск грузовых автомобилей в январе-октябре этого года вырос на 35,7%, до 148 тыс. шт. В октябре грузовиков произвели больше на 7,9% в годовом выражении и на 3,2% по сравнению с сентябрем.
Что касается мирового дефицита полупроводников, то по прогнозам некоторых западных аналитиков, он сохранится и после 2022 года. Спрос на них растет быстрее, чем расширяются производственные мощности.
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Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк