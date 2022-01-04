Спокоен как удав: видеозарисовка на парковке — журнал За рулем

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Спокоен как удав: видеозарисовка на парковке

Камера на доме сняла человека, которого, кажется, не могут смутить никакие катастрофы.

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Спокойствию этого мужчины остается только позавидовать. Мы видим, как он укладывает какую-то сложную аппаратуру в свой лифтбек, захлопывает дверь багажника — и стекло разбивается вдребезги. Слишком много вещей пытался он впихнуть в машину. Ну бывает, не рассчитал, тут интересна сама реакция мужчины — спокойствие, просто спокойствие.

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Не моргнув, он секунд пять смотрит на осколки, а потом… просто уходит. Куда, зачем — осталось за кадром, запись на этом обрывается. Ну а, собственно, чего волноваться? Худшее уже случилось, а последствия лучше разгребать спокойно. «Какая странная реакция», — отметили и пользователи Ютуба.

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Видео: YouTube

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