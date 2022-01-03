Пожалуй, самая веселая реклама Нивы (русский перевод)

«Теперь ты знаешь, как обращаются с Ладой...»

Материалы по теме Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей

Вероятно, это один из самых популярных в интернете рекламных роликов о Ниве. Появившись в 2011 году, видео мгновенно стало вирусным и все эти годы мелькает на ресурсах самой разной направленности. Наконец, паблик ВКонтакте Lada Niva Documentary сделал неожиданный ход — перевел видео на русский язык. Можно поспорить о том, нужен ли тем трем фразам, что звучат в фильме, какой-то перевод, но в том, что это отличный повод пересмотреть шедевр, сомневаться не приходится!

Обратимся к сюжетной линии. Добропорядочный гражданин подчеркнуто аккуратно сдает назад на своей Ниве, отъезжая от дома. Выполнение маневра прерывается грубым соседом, который заявляет: «Нет, не так обращаются с Ладой!».

Все же стоит признать, что сочетание русского языка и характерной внешности соседа наполняют этот ролик несчитываемыми ранее обертонами, оттенками и нюансами. Как будто сосед был русским с самого начала... Но вопрос в другом: вы согласны, что с Нивой нужно обращаться именно так?

Немецкий журнал Off-Road взял Niva Legend на длительный тест и уже поделился первыми впечатлениями.

«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.

Видео: Rooster Films / LADA Sverige