Нидерландский блогер купил «буханку» и счастлив

Для своего небольшого бизнеса блогер из Нидерландов Идо де Йонг выбрал не стандартный Mercedes Vito, а УАЗ Буханку, вождение которой тоже своего рода работа.

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Этот российский автомобиль, созданный в 1960-х годах, дарит незабываемые ощущения и блогер ни разу не пожалел о своем выборе.

Удивительный УАЗ может проехать там, где не проедут другие, его можно использовать как кемпер и как небольшую мастерскую. Есть и минусы — на лакокрасочном покрытии за три года эксплуатации в нескольких местах появились следы ржавчины, нет кондиционера, машина довольно сильно потряхивает на ухабах. Но при такой цене все эти моменты ерунда, и особенно радует, когда люди, завидев эту машину, начинают улыбаться, такая у нее позитивная энергетика.

Кроме всего прочего, эта машина дарит опыт, который не получишь ни от одной другой машины, ни от какого Дефендера, отмечает блогер.

Пользователи оценили автомобиль. Пишут, что Буханка «опасная, но с характером», и что машина довольно экзотичная, но «разве вы не предпочтете увидеть что-то подобное на дороге, чем сотый по счету Transporter или Vito?»

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А некто Рустам Касымов написал целый прочувствованный пост к этому видео:

«Из всего семейства УАЗов Буханка по проходимости для меня безоговорочный лидер. Первым из моих автомобилей в начале 70-х был тентованный УАЗ-69, если кто помнит эту легендарную машину. Буханка, капризная в обслуживании машина-тягач-вездеход, но ремонтопригодная в любой ситуации, в далеких от цивилизации местах. Эта „неудобная“ машина дарит надежность, уверенность в том, что за рулем вы всегда будете возвращаться домой, останетесь живыми и здоровыми в самую суровую погоду, в самых заболоченных и непроходимых местах. Она из последних сил вывезет, доберется до места. И кого сегодня не порадует простота и стиль Буханки? »