Расширили тарифный коридор ОСАГО: страховка подорожает?

Максимальный тариф полиса для физлиц вырастет на 10%, такси — на 30%.

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ЦБ РФ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц на 10%, также расширен диапазон для других категорий, в том числе для такси — на 30%, указано в сообщении регулятора. Таким образом, тариф для водителей легковушек окажется в коридоре от 2224 до 5980 рублей (для сравнения: сейчас коридор — от 2471 до 5436 руб.). Также ЦБ пересмотрел коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (бонус-малус, КБМ), проведена дополнительная калибровка региональных коэффициентов.

Если ранее для водителя, виновного в более двух ДТП в течение года, тариф умножали на 2,45, то после вступления в силу документа ЦБ его будут умножать на 3,92. При этом аккуратным водителям тариф снизят более чем на 50%. Если за десять лет водитель не замечен ни в одном ДТП, тариф умножат на КБМ, равный 0,46. Подорожает полис для молодых водителей без стажа управления. Сейчас для водителей от 16 до 21 года без стажа вождения тариф умножается на 1,93, будет — на 2,27. Для водителей старше 40 лет и со стажем управления более 10 лет он уменьшится (максимально — 0,91), а больше всего он снизится для водителей старше 59 лет и со стажем более 14 лет: до 0,83 против нынешнего 0,9.

Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист

Потому что нужно покрывать свои издержки: это и инфляция, и возросшая стоимость запчастей. Других возможностей сокращать свои издержки у страховых компаний, по сути, на сегодняшний момент нет.

Поэтому, по моему прогнозу, стоимость полисов все же увеличится, для кого-то незначительно, для кого-то сильно — но рост в любом случае будет.



Нововведения вступают в силу с 9 января 2022 года, за исключением положений о КБМ, которые начнут действовать с 1 апреля 2022 года.