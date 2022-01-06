Не откладывая: АВТОВАЗ повысил цены на все модели

Largus Cross в минимальной комплектации «вырос» ровно до миллиона рублей...

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С января 2022 года выросли рекомендованные цены на все новые автомобили марки Lada. В среднем производитель поднял цены на 3,3% — или на 32 тысячи рублей. Но если семейство Гранты подорожало всего на 11 тысяч, у других моделей подорожание более серьезное. Полную информацию по новым прайсам приводит Лада.Онлайн. По этим данным наиболее сильно выросла цена на седаны Lada Vesta Sport — на 82 тысячи рублей!

Таким образом, спортседан остается самым дорогим представителем марки Lada — новые рекомендованные цены на него составляют от 1 338 900 до 1 394 900 рублей. На 27 тысяч подорожала базовая версия кросс-универсала Vesta SW Cross, до 1 069 900 рублей. А вот максималка у этой модификации стала дороже сразу на 57 тысяч, и теперь стоит 1 303 900 рублей. Таких же прибавок удостоились и комплектации седана Vesta — теперь цены на него лежат в диапазоне от 862 900 до 1 232 900 рублей.

Largus Cross в минимальной комплектации «вырос» на 17 тысяч — до 999 900 рублей (топ версия теперь стоит — 1 067 900 рублей). Кстати, топовая Niva Legend тоже перевалила за миллион: версия Bronto в максимальной комплектации оценена в 1 016 900 рублей... Самая доступная машина бренда, седан Lada Granta в базовой комплектации стоит 598 900 вместо прежних 587 900 рублей. С момента предыдущего подорожания автомобилей Lada прошел ровно месяц.

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Источник отмечает, что часть суммы на которую подорожал тот или иной автомобиль — это стоимость фирменного набора аксессуаров (от 8 до 30 тыс. рублей в зависимости от модели), отныне входящего в комплектацию автомобиля. Однако его наличие в конкретной машине не является обязательным.

Напомним, что АВТОВАЗ планировал сделать эти «допы» обязательными, но сначала перенес нововведение с 15 ноября на 1 декабря 2021 года, а затем, после вмешательства ФАС, оставил за покупателем право исключить набор аксессуаров из базового оборудования.

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС