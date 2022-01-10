Женщина случайно задавила ребенка во время парковки — журнал За рулем

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Женщина случайно задавила ребенка во время парковки

Она не заметила выбежавшего на дорогу малыша.

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Трагическое происшествие случилось 9 января в Мытищах, во дворе дома на улице Пионерской. 43-летняя женщина, управлявшая автомобилем Nissan, наехала на полуторагодовалого ребенка. Малыш от полученных травм скончался на месте, сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Мытищинская городская прокуратура разбирается в обстоятельствах произошедшего. По предварительной информации, ребенок сам выбежал на дорогу и оказался на пути движения автомобиля. Малыш убежал, пока его мать доставала вещи из багажника, и упал в снег. Из-за этого женщина-водитель его не заметила, а его мать, обнаружив пропажу, стала стучать по стеклам машины. Тогда авто остановилось. Чтобы достать мальчика, пришлось проехать вперед.

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Водитель была трезвой, с места происшествия не думала скрываться. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

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