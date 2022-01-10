Просто навигатор завел водителя не туда.

Водителя грузовика в Китае и его напарника спасли после того, как они провели три дня в кабине, свисавшей со скалы. На записи видно, как кабина полуприцепа свисает с края, съехав с одной из тех ужасающих китайских дорог, по которой и на маленьком внедорожнике ехать страшно, не говоря уже о полноразмерном коммерческом грузовике с прицепом.

Невероятно, но двум людям, находившимся в кабине во время аварии, удалось выйти из этой передряги физически целыми и невредимыми, хотя, возможно, им и потребуется помощь психолога, чтобы справиться со постстрессовым синдромом.

По сообщению китайской дорожной службы, водитель следовал указаниям в своем навигационном приложении и в результате застрял на узкой дороге. Затем он попытался сдать задом, в результате чего вылетел за край обрыва.

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К счастью, дорожникам удалось втащить грузовик обратно на дорогу с помощью трех экскаваторов типа Caterpillar — сцепив их один за другим. При этом не сообщается, что произошло с грузовиком дальше, когда он вернулся на твердую землю. Вперед он точно двигаться не мог, так как не проходил по ширине, и даже самый лучший водитель в мире не смог бы его развернуть.

В комментариях пользователи удивляются самому существованию такой опасной дороги и припоминают фразу-мем «это не моя вина, это GPS», которая тут пришлась бы как нельзя кстати.