Когда поезд оказался в нужном месте в нужное время

Поезд вытащил застрявший грузовик из сугроба.

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Произошло это 7 января 2022 г. в Бреденбери (канадская провинция Саскачеван). На видео — застрявший на проезжей части пикап. Это случилось вскоре после большого снегопада в этом районе, хотя снег продолжает сыпать.

Внедорожник увяз довольно плотно, но, на счастье, в нужном месте и в нужное время оказался поезд, и водитель воспользовался тем, что было «под рукой» — поездом. Выглядит это довольно забавно, словно слон тащит муху, но, учитывая сложившуюся ситуацию, участником спасательной операции было не до веселья — нужно было делать все предельно аккуратно.

В комментариях ютуберы иронично отмечали, что лошадиных сил для буксировки было более чем достаточно, и хорошо бы, машинист поезда не увлекся и не потащил пикап за собой. Вроде бы в этом видео нет ничего особенного, но зрелище завораживает: метель, покрытая снегом дорога и поезд, очень медленно сдающий назад и вызволяющий пикап из снежного плена.