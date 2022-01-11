Как рыбаки Ладу Ниву порвали

Материалы по темеJeep разорвало в яме с грязью
Мы уже видели, как разрывается на части в грязевой ванне Jeep. Теперь мы видели, как разрывается Нива. Произошло это во Владимирской области. Внедорожник ушел под лед во время зимней рыбалки.
Почему-то вытягивать автомобиль из полыньи было решено за задние колеса, которые не выдержали нагрузки. Вода, заполнившая моторный отсек и салон, сделала автомобиль слишком тяжелым для такой буксировки. Но заменить подвеску было бы несложно — легче, чем сушить салон и реанимировать утопленный двигатель. К сожалению, позже случилось то, что окончательно убило автомобиль.
Материалы по темеВынужденная мера: премия инспекторам ГИБДД за выполнение плана по штрафамШтрафы привяжут к прожиточному минимуму или к инфляции — что лучше?Эксперт рассказал, как россияне могут зарабатывать на мусоре
Материалы по темеЛучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал
Зацепившись передними колесами за край льдины, потяжелевший от воды автомобиль почти оторвал себе все подкапотное пространство.
- А вот видео неравной битвы внедорожника с обледеневшим подъемом на одной из европейских улиц.
- «За рулем» теперь можно читать в Instagram.
Фото, видео: YouTube