Как рыбаки Ладу Ниву порвали

Внедорожник провалился под лед, но на выручку пришел мощный гусеничный бульдозер.

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Мы уже видели, как разрывается на части в грязевой ванне Jeep. Теперь мы видели, как разрывается Нива. Произошло это во Владимирской области. Внедорожник ушел под лед во время зимней рыбалки.

Почему-то вытягивать автомобиль из полыньи было решено за задние колеса, которые не выдержали нагрузки. Вода, заполнившая моторный отсек и салон, сделала автомобиль слишком тяжелым для такой буксировки. Но заменить подвеску было бы несложно — легче, чем сушить салон и реанимировать утопленный двигатель. К сожалению, позже случилось то, что окончательно убило автомобиль.

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Зацепившись передними колесами за край льдины, потяжелевший от воды автомобиль почти оторвал себе все подкапотное пространство.

А вот видео неравной битвы внедорожника с обледеневшим подъемом на одной из европейских улиц.

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Фото, видео: YouTube