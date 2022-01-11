Как рыбаки Ладу Ниву порвали — журнал За рулем

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Как рыбаки Ладу Ниву порвали

Внедорожник провалился под лед, но на выручку пришел мощный гусеничный бульдозер.

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Мы уже видели, как разрывается на части в грязевой ванне Jeep. Теперь мы видели, как разрывается Нива. Произошло это во Владимирской области. Внедорожник ушел под лед во время зимней рыбалки.

Почему-то вытягивать автомобиль из полыньи было решено за задние колеса, которые не выдержали нагрузки. Вода, заполнившая моторный отсек и салон, сделала автомобиль слишком тяжелым для такой буксировки. Но заменить подвеску было бы несложно — легче, чем сушить салон и реанимировать утопленный двигатель. К сожалению, позже случилось то, что окончательно убило автомобиль.

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Зацепившись передними колесами за край льдины, потяжелевший от воды автомобиль почти оторвал себе все подкапотное пространство.

Фото, видео: YouTube

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