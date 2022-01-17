Бензин заменят метаном ради чистого воздуха

У Минэнерго есть план, как перевести автомобили на газобаллонное оборудование в рамках проекта «Чистый воздух».

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В ходе совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко был скорректирован показатель потребления метана для транспорта городов, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух». Сами объемы еще не определены, но было принято решение их повысить на 30%.

«Конкретные объемы увеличения потребления будут проработаны дополнительно, в кооперации с региональными властями. Достижение целевых показателей может происходить как за счет выпуска новой техники, так и благодаря переводу транспорта на газ», — пояснили «Известиям» в Минэнерго.

В 2021 году потребление природного газа в 12 городах проекта «Чистый воздух» достигло более 82 млн кубометров.

«В большинстве городов-участников возможно увеличение целевых показателей потребления природного газа на транспорте до 30%, но только при условии заинтересованности органов региональной власти, готовности к выделению земельных участков, внедрении специальных налоговых послаблений для транспорта на метане и создании выверенных генеральных схем развития газозаправочной инфраструктуры», — говорит начальник департамента развития Национальной газомоторной ассоциации Александр Тавдидишвили.

Но для увеличения потребления газа нужна инфраструктура. Пока же метановых заправок не хватает (в 58 регионах работают 246 таких АГЗС), а в очереди на имеющихся можно простоять два-три часа, рассказал вице-президент НТС Дмитрий Гусев. Чтобы заправок стало больше уже через три-четыре года, нужно переводить на газ государственный и муниципальный транспорт.

«Сначала самый существенный рост показателей дадут городской пассажирский транспорт, такси, коммунальная техника. Так появится база для дальнейшего роста — постепенно на метан начнут переходить транспортные компании, коммерческая логистика, автопарки крупных компаний», — высказался исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли Артем Данилов.

При этом метан дешевле бензина раза в три. Заправить полный бак машины с бензиновым двигателем стоит 1,5–2 тысячи рублей, а заправить баллон газа — всего 400 рублей.

«На каждой тысяче километров при расходе в 8 л экономится 2560 рублей по сравнению с 95-м бензином. За год получается почти 45 тысяч рублей (средний годовой пробег машины в России — 17,5 тысяч километров)», — подсчитали в компании «Газпром газомоторное топливо».

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При стоимости перевода автомобиля на метан в размене 40–90 тысяч рублей, окупиться переоборудование должно за год-два. Отмечается и увеличенный ресурс двигателей, работающих на метане. Так в «Группе ГАЗ» заявили о том, что он в 1,5 раза больше, чем у бензиновых моторов.

«Но автомобили на газовом топливе дороже традиционных, поэтому для увеличения потребления газомоторного топлива необходимо расширение госпрограммы субсидирования покупки новой газовой техники», — подчеркнули в « Группе ГАЗ» .





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Фото: Renault