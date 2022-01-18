Управляется со смартфона: показали первый серийный беспилотный трактор

Отметим, что сельскохозяйственная автономная техника заметно отличается от легкового или грузового транспорта. Беспилотным тракторам и комбайнам необязательно иметь возможность передвигаться по дорогам общего пользования, что позволяет обойтись меньшим количеством датчиков. Однако, в зависимости от решаемых задач (например, для уничтожения сорняков лазером), могут потребоваться особые инженерные решения.
Несомненный плюс такой сельхозтехники — она может работать круглосуточно и практически без перерыва, поэтому ею интересуются как компании, так и отдельные фермеры по всему миру.
Несколько беспилотных тракторов уже проходят тестирование в полях, производитель планирует начать продажи серийной версии техники уже в 2022 году, цену пока не называют.
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