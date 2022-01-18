Таксист откачал бездыханную обезьяну (видео)

Вероятно, животное было сбито машиной... К счастью, герой подоспел вовремя.

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Проявление гуманизма высшей пробы запечатлено на свежем видео, снятом где-то на дорогах Индии. В какой-то момент у вас может возникнуть ощущение, что человек спасает лучшего друга или близкого родственника. Однако, как сообщает разместивший видео паблик «Главная дорога», в кадре — простой таксист, который всего лишь увидел на дороге обезьяну, которая не подавала признаков жизни.

Мужчина остановил свой автомобиль, подбежал к животному и принялся оказывать ей первую помощь — по всем правилам сердечно-легочной реанимации.

Видео длится более минуты, и несмотря на то, что большую часть этого времени ситуация выглядит безнадежной, человек не оставляет попыток, время от времени стараясь докричаться до бездыханной обезьяны. Только послушайте, как он радуется, когда все заканчивается благополучно.

А российские собаки показали, как правильно переходить улицу.

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Видео: ВКонтакте / «Главная дорога»