ФАС усилила контроль за ценами на бензин и дизтопливо

Ведомство возобновляет работу оперативных штабов, заседания которых будут проводиться еженедельно.

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Федеральная антимонопольная служба опубликовала в Telegram-канале сообщение, что усиливает контроль за участниками рынка нефтепродуктов в регионах.

Поручение по возобновлению работы оперативных штабов, заседания которых будут проводиться еженедельно, направлено в территориальные органы.

Следить собираются, прежде всего, за ценами на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы.Согласно материалам Росстата, средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 в России с 10 по 14 января 2022 года выросли на 3 коп. до 47,43 руб. и 51,32 руб. за литр соответственно. Цена АИ-98 возросла на 6 коп. — до 59,48 руб. за литр, дизтопливо подорожало на 9 коп. — до 54,46 руб. за литр.

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Рост цен зафиксирован в 30 субъектах РФ, более всего бензин подорожал в Республике Саха (Якутия). В Москве за прошедший период цены на бензин не изменились, а в Санкт-Петербурге выросли на 0,1%.

С начала года средние цены на бензин по состоянию на 14 января увеличились на 0,49%, не превысив инфляцию за тот же период, которая составила 0,66%. Рост цен на дизтопливо превысил инфляцию и составил 0,86%.