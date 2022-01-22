Шварценеггер попал в аварию. Есть раненые — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Шварценеггер попал в аварию. Есть раненые

Всемирно известный актер и бывший губернатор Калифорнии не справился с управлением огромного внедорожника.

Материалы по теме
Новая прекрасная роль Шварценеггера: теперь он продает машины!

В Лос-Анджелесе произошла авария. Ее виновником стал Арнольд Шварценеггер, которому 30 июля исполнится 75 лет. Как пишет издание TMZ, двигаясь на GMC Yukon по улице, он не справился с управлением и врезался в красный Toyota Prius, которым управляла женщина.

Сам Арни не пострадал — его гигантский автомобиль наехал колесом на капот Приуса. В Тойоте же сработала подушка безопасности.

Как видно на фото, пострадавшая сидит на краю дороги, а рядом стоят прохожие и сам Шварценеггер. Позже, после того, как было сделано фото, приехали медики и забрали женщину в больницу.

Шварценеггер попал в аварию. Есть раненые

Материалы по теме
Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!Примитивная парковка-ловушка — попадаются 50% водителейНовая Лада Веста и все-все-все! 12 главных новинок 2022 года

GMC Yukon — тяжелый внедорожник, длина которого составляет 5334 мм (в версии XL, как у «Терминатора», — 5649 см), а снаряженная масса — 2678 кг. Он оснащается либо 3-литровым турбодизелем (282 л.с.), либо бензиновыми двигателями объемом 5,3 и 6,2 литра (360 и 426 л.с. соответственно), которые работают в паре с 10-ступенчатым автоматом. Привод во всех версиях может быть как задним, так и полным.

Материалы по теме
Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Стоит GMC Yukon от 52 100 долларов (4 млн рублей), а версия XL — от 64 800 долларов (5 млн рублей). Внедорожник Арни (XL с 6,2-литровым мотором, судя по дизайну 22-дюймовых дисков) стоит не менее 72 215 долларов (5,54 млн рублей).

Фото: Mash

Наше новое видео
Haval Jolion из нашего парка: первая ржавчина и странный полный привод
Niva Travel за 1 млн и Duster за 1,5 млн: что взять?
6 нескучных фактов о самом (пожалуй!) неординарном автобусе СССР

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров1339
Оцените материал
2:0
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: