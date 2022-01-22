Шварценеггер попал в аварию. Есть раненые

Всемирно известный актер и бывший губернатор Калифорнии не справился с управлением огромного внедорожника.

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В Лос-Анджелесе произошла авария. Ее виновником стал Арнольд Шварценеггер, которому 30 июля исполнится 75 лет. Как пишет издание TMZ, двигаясь на GMC Yukon по улице, он не справился с управлением и врезался в красный Toyota Prius, которым управляла женщина.

Сам Арни не пострадал — его гигантский автомобиль наехал колесом на капот Приуса. В Тойоте же сработала подушка безопасности.

Как видно на фото, пострадавшая сидит на краю дороги, а рядом стоят прохожие и сам Шварценеггер. Позже, после того, как было сделано фото, приехали медики и забрали женщину в больницу.

GMC Yukon — тяжелый внедорожник, длина которого составляет 5334 мм (в версии XL, как у «Терминатора», — 5649 см), а снаряженная масса — 2678 кг. Он оснащается либо 3-литровым турбодизелем (282 л.с.), либо бензиновыми двигателями объемом 5,3 и 6,2 литра (360 и 426 л.с. соответственно), которые работают в паре с 10-ступенчатым автоматом. Привод во всех версиях может быть как задним, так и полным.

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Стоит GMC Yukon от 52 100 долларов (4 млн рублей), а версия XL — от 64 800 долларов (5 млн рублей). Внедорожник Арни (XL с 6,2-литровым мотором, судя по дизайну 22-дюймовых дисков) стоит не менее 72 215 долларов (5,54 млн рублей).

А еще в коллекции актера есть вот такой вездеход.

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Фото: Mash