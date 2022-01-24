Продажи новых грузовиков взлетели на 38%

Наибольшим спросом пользуются тяжелые грузовики массой от 16 тонн.

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Всего в 2021 году в России было куплено 100 196 новых среднетоннажных и тяжелых грузовиков, посчитали в «Автостат инфо». То есть, на 38% больше, чем 2020 году, и на 21% больше, чем в 2019-м.

Лидером рынка остается КАМАЗ, который продал в 2021 году 77 тысяч машин. Если же смотреть по моделям, то самой популярной стал Газон Next, который разошелся тиражом 8159 штук (рост на 28%). На втором месте среди моделей — КАМАЗ 43118, продажи которого выросли на 25%, до 8115 штук. Третью строчку заняли тягачи КАМАЗ 5490, которых было продано 8020 штук (рост на 45%).

Замыкают пятерку лидеров самосвалы КАМАЗ 65115 (7274 проданных автомобиля, рост на 33%) и КАМАЗ 6520 (4299 проданных автомобилей, рост на 21%).

Среди зарубежных грузовиков наибольшей популярностью пользуются тягачи Mercedes-Benz Actros, и это шестое место — 3955 проданных штук и рост на 31%. Строчки с седьмой по десятую заняли грузовики Volvo FH, Урал 4320, DAF XF и MAN TGX.

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Как уже говорилось, лидером рынка остается КАМАЗ с результатом 77 тысяч проданных машин. Второе место заняла Группа ГАЗ, а третье — Scania. Четвертое и пятое места заняли Volvo и MAN. Во вторую пятерку вошли Урал, Mercedes-Benz, МАЗ, Isuzu и, впервые, китайский автопроизводитель Shaanxi.

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Фото: Tan Kaninthanond / Unsplash