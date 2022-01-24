Малолитражку оснастили реактивным двигателем. Так можно было?

Зачем соглашаться на 35 лошадиных сил, если можно иметь все 2600?

Крошечный японский автомобиль Daihatsu Mira, получив огромный реактивный двигатель, стал воистину горячим хэтчбеком. Владельцем и вдохновителем уникального Daihatsu Mira Jet Car стал Дэвив Никотра из Австралии. И его не смущает, что из багажника машины наполовину торчит этот реактивный двигатель. Никотра уверяет, что на этом крошечном Daihatsu ему удается разогнаться до 320 км/ч.

По общему признанию, хэтчбек немного потерял в практичности, но рядом с сиденьем водителя все еще есть место для пакета с продуктами из супермаркета. Родной двигатель все еще стоит в автомобиле, отдавая свои 35 л.с. на передние колеса.

Автомобиль до сих пор зарегистрирован для использования в Австралии, откуда родом Никотра.

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Однако у этого Daihatsu есть разрешение для использования только для участия в шоу и специальных мероприятиях. Это не единственная машина с реактивным двигателем в гараже Никотры — у него также есть грузовик-монстр, но почему-то он не кажется таким диким, как эта Мира. В любом случае, оба автомобиля активно участвуют в шоу и вызывают широкие улыбки у публики.