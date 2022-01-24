Малолитражку оснастили реактивным двигателем. Так можно было? — журнал За рулем

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Малолитражку оснастили реактивным двигателем. Так можно было?

Зачем соглашаться на 35 лошадиных сил, если можно иметь все 2600?

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Крошечный японский автомобиль Daihatsu Mira, получив огромный реактивный двигатель, стал воистину горячим хэтчбеком. Владельцем и вдохновителем уникального Daihatsu Mira Jet Car стал Дэвив Никотра из Австралии. И его не смущает, что из багажника машины наполовину торчит этот реактивный двигатель. Никотра уверяет, что на этом крошечном Daihatsu ему удается разогнаться до 320 км/ч.

По общему признанию, хэтчбек немного потерял в практичности, но рядом с сиденьем водителя все еще есть место для пакета с продуктами из супермаркета. Родной двигатель все еще стоит в автомобиле, отдавая свои 35 л.с. на передние колеса.

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Малолитражку оснастили реактивным двигателем. Так можно было?

Автомобиль до сих пор зарегистрирован для использования в Австралии, откуда родом Никотра.

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Однако у этого Daihatsu есть разрешение для использования только для участия в шоу и специальных мероприятиях. Это не единственная машина с реактивным двигателем в гараже Никотры — у него также есть грузовик-монстр, но почему-то он не кажется таким диким, как эта Мира. В любом случае, оба автомобиля активно участвуют в шоу и вызывают широкие улыбки у публики.

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Фото: Depositphotos

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