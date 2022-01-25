КАМАЗ показал новый грузовик Компас на видео

Предприятие вышло на темп сборки три автомобиля в смену, а в будущем можно будет выпускать до 5000 автомобилей четырех модификаций в год.

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На КАМАЗе уже идет серийная сборка новой модели грузовика Компас, и официальный Youtube-канал завода подготовил об этом видеосюжет. Прежде малые среднетоннажные грузовики предприятие не производило, однако в конце 2020 года встала задача получения дополнительной прибыли и выхода в новые сегменты рынка. Семейство Компас на КАМАЗе открыто называют конкурентом ГАЗели. Машина сильно отличается от всего, что выпускает завод сейчас.

Как известно, Компас использует компонентную базу китайской компании JAC. Всего за пять месяцев были подготовлены площади для сборки и складирования запчастей, закуплено оборудование и инструменты. Созданные мощности позволяют осуществить сборку до 5000 автомобилей в год, а в данный момент темп сборки составляет три автомобиля в смену.

Пока все компоненты закупаются у китайских партнеров, но на автогиганте рассчитывают на компенсацию утилизационного сбора, поэтому к 2028 году грузовик хотят локализовать на 50%. Первые шаги уже сделаны — с марта нынешнего года сварка каркасов кабин и сборка кабин будут происходить в Набережных Челнах.

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Просторная кабина, освобождение от оплаты по системе «Платон», сниженный по сравнению с конкурентами расход топлива — на КАМАЗе называют такие плюсы нового семейства. Будет большое количество надстроек — КМУ, рефрижераторы и др. Предполагается, что эти развозные машины будут работать в городе и пригороде, но «старшие» модификации — Компас 9 и Компас 12 — смогут перевозить легковесные грузы и между городами.

Кстати, именно с этих модификаций и стартовала сборка, а легкие Компас 3 и Компас 5 ожидаются в серии в 2023 году. Если модели хорошо зарекомендуют себя на рынке, семейство будут развивать, применив крупные узлы собственной разработки — кабину, двигатель и мосты.

А на ступеньку выше в иерархии будущих моделей бренда стоит еще один среднетоннажник — КАМАЗ-53251.

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Видео: YouTube / ПАО КАМАЗ