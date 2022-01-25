Водитель грузовика вступился за коллегу и проучил воров топлива — журнал За рулем

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Водитель грузовика вступился за коллегу и проучил воров топлива

Если вы думаете, что кража горючего процветает только в России, вы ошибаетесь.

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Этот несколько комичный ролик снят видеорегистратором на китайских улицах, и он показывает, что воришки везде одинаковы, как и солидарность водителей грузовиков не знает границ.

К припаркованной на обочине фуре подозрительно прижалась легковушка, и это не прошло незамеченным для шофера, машина которого двигалась во встречном направлении.

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Недолго думая, он направил свой грузовик прямо в сторону этих машин и обнаружил, как сидящие в седане спешно достают из бака стоящего грузовика что-то напоминающее пластиковую трубку! Если у него и были сомнения, они рассеялись именно в этот момент.

Дальнейшее заставляет вас поразиться решительности водителя грузовика. Видимо, наболело! Воры думали было ретироваться, двигаясь задним ходом, но грузовик несколько раз догонял их, слегка ударяя в передний бампер и громко сигналя. В конце концов воры надумали свернуть во двор, но оказались прямо у полицейского участка, откуда бросились врассыпную под понятные без перевода комментарии водителя.

Видео: ВКонтакте / Главная дорога

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