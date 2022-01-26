На популярности цветов сказалось общее снижение производства.

Материалы по теме Нам рассказали, какими автомобилями интересуется молодежь

По ряду причин общее количество автомобилей, произведенных на сборочных линиях в 2020 и 2021 годах, было значительно ниже, чем в предыдущие годы. Это существенно повлияло на популярность определенных цветов, отмечают специалисты химического концерна BASF.

Нехватка сырья в 2021 году заставила автопроизводителей делать нелегкий выбор при распределении ресурсов — они были вынуждены выбирать традиционно популярные покрытия, которые успешно продаются и в разгар экономического спада. Потребители быстро переключились на более привычные оттенки ахроматических цветов — белого, черного, серого и серебристого, хотя ранее они начинали уже сдавать позиции.

Теперь ахроматические цвета снова в недосягаемых лидерах во всем мире. Самым популярным среди них по-прежнему является белый, но постепенно его догоняет серый цвет. Он представлен в различных вариациях, причем множество возможных эффектов и текстур способствуют его востребованности. 160 оттенков серого варьируются от элегантных, темных, сверкающих тонов до светлых и спортивных покрытий.

Теперь несколько слов о прочих, хроматических (цветных) оттенках. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (регион EMEA) доля прочих цветов в настоящее время превышает 27% — это самый высокий показатель за последние два десятилетия.

В 2021 году значительно выросла популярность синего — в настоящее время существует около 180 оттенков этого цвета — от небесно-голубого до самого темного. Оттенки синего выглядят элегантно, свежо и современно и встречаются на всех типах кузовов в самых разных автомобильных сегментах.

Красный — на втором месте, далее с небольшим отрывом следуют различные оттенки зеленого. Химики разрабатывают все новые оттеночные эффекты, чтобы усилить привлекательность цветных оттенков — это тонкие цветовые переходы или, например, особый блеск.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе также распространен белый, а черный и серый продолжают набирать обороты. Всего в ахроматические цвета были окрашены 79% новых транспортных средств, произведенных в регионе в 2021 году. В этом регионе также лидирует синий, сильно отстает красный. Здесь чаще, чем где бы то ни было, встречаются коричневые и золотые покрытия, в то время как доли бежевого, оранжевого, желтого, зеленого и фиолетового ничтожно малы.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

В Северной Америке синий цвет начинает постепенно уходить с просторов, резко возросла популярность ахроматических цветов, особенно белого, который здесь набрал популярность. Серебристый и серый, напротив, стали менее востребованными. В Южной Америке доля синего увеличилась на 3% в 2021 году, забрав часть рынка у красного цвета.

Концерн BASF провел исследование рынка автомобильных покрытий на основе глобальных данных о производстве автомобилей и применении лакокрасочных покрытий для малотоннажных транспортных средств в 2021 году.



А какого цвета должен быть автомобиль Деда Мороза? Об этом здесь.

«За рулем» теперь можно читать в Facebook



Фото: Depositphotos