Спрос на категории зимних автомобильных товаров с 1 по 24 января 2022-го проанализировал онлайн-гипермаркет ВсеИнструменты.ру. И сравнил эти данные с прошлогодними.
Самыми востребованными категориями товаров у автомобилистов стали автохимия (99%) — размораживатели замков, стеклоомывающая жидкость, а также чехлы и накидки с обогревом (27%). Спрос по регионам имеет свои особенности.
В Москве вырос спрос на автохимию (125%), а также чехлы и накидки для автомобиля (28%). В Санкт-Петербурге чаще всего покупали автохимию (96%), чехлы и накидки для авто (75%).
В Челябинске наиболее популярными категориями товаров стали автохимия (114%), чехлы и накидки для автомобиля (100%). В Волгограде чаще всего продавалась автохимия (160%).
Жители Воронежа в этом сезоне также активно покупали чехлы и накидки для автомобиля (100%). В Казани спрос вырос на автохимию (143%).
Краснодарцы чаще покупали чехлы и накидки для авто (100%), автохимию (93%) и пуско-зарядные устройства (31%). В Нижнем Новгороде также большим спросом пользуется автохимия (98%).
Жителям Западной Сибири в этом сезоне остро не хватало автохимии: в Новосибирске спрос на данную категорию вырос в четыре раза, а в Омске — в два с половиной раза.
В Перми спрос на зимнюю спецодежду вырос в два раза, а на автохимию — более чем в два с половиной раза. В Ростове-на-Дону в этом сезоне увеличилась популярность автохимии (74%). В Саратове продажи автохимии выросли на 107%, в Туле — на 100%, в Тюмени — на 86%.
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