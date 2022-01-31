Забавные заблуждения американских автомобилистов

Например, 21% задумываются о покупке электромобиля Toyota. Но Тойота не продавала электромобиль на момент опроса.

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Еще в июне и июле 2021 года Cox Automotive опросила почти 5000 американских автомобилистов в возрасте от 18 до 72 лет, и результаты оказались весьма комичными.

Если бренд Tesla оказался самым узнаваемым и в большинстве случаев ассоциируется с электромобилями, то об «электричках» других марок люди знают очень мало.

Например, 69% автомобилистов даже не знают о существовании Chevrolet Bolt, который продается в стране с 2016 года.

Еще 40% из 5000 опрошенных (около 2000 человек) заявили, что хотят купить (или передумали) электромобиль Toyota. Но летом у Тойоты не было в продаже электромобиля: RAV4 EV 2014 года уже снят с производства, а Toyota bZ4X EV появится только в мае 2022 года (представили же его в ноябре 2021-го).

То есть люди «знают», что Toyota выпускает электромобиль, которого не существует, но о Chevrolet Bolt даже не слышали. Toyota — пионер гибридов, а значит должна выпускать и электромобили. Но это лишь предположение. Возможно, люди просто не до конца понимают, что такое электромобиль, считая таковым и гибриды.

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Из опрошенных 17% не знали, что Tesla производит только электромобили.

Это, конечно, забавно, но главный вывод, который можно сделать из исследования — люди практически не интересуются электромобилями, в разработку которых сегодня вкладываются невероятные суммы денег.

Фото: Alex Jumper / Unsplash