Обновленному седану Kia «обрезали» название — журнал За рулем

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Обновленному седану Kia «обрезали» название

Рестайлинговый Kia K9 прошел все испытания, предусмотренные для сертификации на российском рынке, ранее модель была представлена как К900.

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С выходом на рынок в 2022 году седан будет носить название К9, таким образом компания решила подчеркнуть существенные изменения как в дизайне, так и в оснащении модели. Автомобиль лишился «двухэтажных» фар, обновлены задние фонари, теперь они соединены светящейся полосой с хромированной линейкой. Номерная табличка теперь располагается на заднем бампере, а не на крышке багажника. Также модель отмечена новым логотипом бренда.

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Обновленному седану Kia «обрезали» название

Сократилось не только название модели, но и гамма моторов — Kia K9 будут предлагать только с наиболее популярным в России двигателем V6 3,3 GDI, мощностью 249 л.с. с системой непосредственного впрыска топлива, с электронным управлением. Изучив спрос, компания пришла к выводу, что этого мотора вполне достаточно, чтобы обеспечить динамику, соответствующую автомобилю представительского класса.

Обновленному седану Kia «обрезали» название

Напомним, текущий K900 представлен на нашем рынке с двумя моторами: 3.3 и 5-литровым. Двигатель по-прежнему агрегатируется с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач. Автомобиль будет доступен с системой полного привода.

Обновленному седану Kia «обрезали» название

О дате начала продаж, технических характеристиках, комплектациях и ценах обновленного Kia К9 для российского рынка расскажут позднее. Сейчас цены на текущий Kia K900 варьируются от 4 564 900 до 5 994 900 рублей.

Фото: Depositphotos

Обновленному седану Kia «обрезали» название

Рестайлинговый Kia K9 прошел все испытания, предусмотренные для сертификации на российском рынке, ранее модель была представлена как К900.

Обновленному седану Kia «обрезали» название — фото 1310854Обновленному седану Kia «обрезали» название — фото 1310855Обновленному седану Kia «обрезали» название — фото 1310856Обновленному седану Kia «обрезали» название
Обновленному седану Kia «обрезали» название

Рестайлинговый Kia K9 прошел все испытания, предусмотренные для сертификации на российском рынке, ранее модель была представлена как К900.

Обновленному седану Kia «обрезали» название — фото 1310855Обновленному седану Kia «обрезали» название — фото 1310854Обновленному седану Kia «обрезали» название — фото 1310856Обновленному седану Kia «обрезали» название
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