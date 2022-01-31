Обновленному седану Kia «обрезали» название

Рестайлинговый Kia K9 прошел все испытания, предусмотренные для сертификации на российском рынке, ранее модель была представлена как К900.

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С выходом на рынок в 2022 году седан будет носить название К9, таким образом компания решила подчеркнуть существенные изменения как в дизайне, так и в оснащении модели. Автомобиль лишился «двухэтажных» фар, обновлены задние фонари, теперь они соединены светящейся полосой с хромированной линейкой. Номерная табличка теперь располагается на заднем бампере, а не на крышке багажника. Также модель отмечена новым логотипом бренда.

Сократилось не только название модели, но и гамма моторов — Kia K9 будут предлагать только с наиболее популярным в России двигателем V6 3,3 GDI, мощностью 249 л.с. с системой непосредственного впрыска топлива, с электронным управлением. Изучив спрос, компания пришла к выводу, что этого мотора вполне достаточно, чтобы обеспечить динамику, соответствующую автомобилю представительского класса.

Напомним, текущий K900 представлен на нашем рынке с двумя моторами: 3.3 и 5-литровым. Двигатель по-прежнему агрегатируется с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач. Автомобиль будет доступен с системой полного привода.

О дате начала продаж, технических характеристиках, комплектациях и ценах обновленного Kia К9 для российского рынка расскажут позднее. Сейчас цены на текущий Kia K900 варьируются от 4 564 900 до 5 994 900 рублей.

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