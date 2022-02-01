Снижения нештрафуемого порога не будет

Также выступающему за снижение порога руководителю Дептранса Москвы Максиму Ликсутову посоветовали «чаще слушать людей».

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Идея снижения нештрафуемого порога с 20 км/ч до 10 км/ч, на чем настаивает Максим Ликсутов, вредна. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он объяснил свое мнение тем, что этот шаг не сделает дороги безопаснее, но позволит собирать больше штрафов с автомобилистов. Поэтому партия никогда не поддержит снижение нештрафуемого порога.

Также Турчак посоветовал главе московского дептранса Максиму Ликсутову «чаще слушать людей».

«Инициатива господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. „Единая Россия“ ее не поддерживала и не поддержит. Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея — только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили, — высказался господин Турчак. — Главе столичного дептранса можно порекомендовать чаще слушать и слышать людей, и помнить, что задача власти — делать жизнь граждан лучше, а не сложнее».

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Напомним, что идею снижения нештрафуемого порога поддержали в Минтрансе, но в МВД ее раскритиковали. Максим же Ликсутов прогнозирует, что снижение порога снизит смертность на дорогах на 10%.

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