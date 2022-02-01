Ошибочные штрафы отменят без заявления водителей

Генпрокуратура готовит поправки к законодательству о дорожных комплексах.

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Генпрокуратура подготовила предложения по изменению законодательства, регулирующего работу камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Проблемы с договорами на создание и эксплуатацию комплексов фотовидеофиксации ПДД остаются по сей день, говорится на сайте ведомства. Масштабная проверка показала, что установщики камер в первую очередь преследуют цели обогащения, отодвигая вопросы безопасности на второй план.

Есть случаи, когда камеры устанавливают с неотлаженным техническим обеспечением, а потом граждане получают незаконные штрафы.

В Бурятии, Дагестане, Карелии, Краснодарском, Хабаровском краях, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Московской, Омской, Самарской, Ульяновской областях камеры были установлены произвольно, а не в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. «В результате камеры оставлены на необходимых участках дорог», говорится в сообщении ведомства, из чего можно сделать вывод, что остальные были демонтированы.

В городе Волхове Ленинградской области камера была ошибочно настроена на ограничение скорости в 40 км/ч, притом что фактическая допустимая скорость в этом месте 60 км/ч. За 10 дней незаконные штрафы получили 3 тыс. автовладельцев. Подобные случаи нередки и в других регионах. Бывали случаи, когда некорректно фиксировалось превышение скорости, которого не было. По инициативе прокуратуры ошибочные постановления отменены.

Не всё в порядке и с использованием бюджетных средств, выделяемых на создание и эксплуатацию комплексов фотовидеофиксации. Проверки показали, что временами чиновники используют их в целях личного обогащения, участвуют в схемах картельных сговоров, дробления закупок и других нарушениях.

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Генпрокуратура подготовила предложения по изменению законодательства в этой сфере, которые позволят автолюбителям избежать незаконного привлечения к ответственности. Поправки, в частности, позволят даже без заявлений пострадавших граждан аннулировать штрафы, вынесенные в период некорректной работы камеры, стало известно «Коммерсанту». Сейчас напомним, без обращения гражданина или протеста прокуратуры ГИБДД не может отменить постановление.

В свое время разработать механизм отмены незаконных штрафов с камер поручал еще Владимир Путин, в 2019 году велась активная дискуссия об отказе от услуг частников на установку систем фотовидеофиксации, но с тех пор ничего сделано не было.

Полиция намерена расширить практику взаимодействия с гражданами — инспекторы ГИБДД смогут принимать людей прямо в МФЦ.

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