Обновленный Chery Tiggo 8 появится в феврале

Благодаря обновленному дизайну машина выглядит симпатичнее и современнее.

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Продажи Tiggo 8 начались в России в 2020 году, но в старом дизайне.

Возможно, поэтому по итогам 2021 года модель не вошла даже в первую десятку китайских бестселлеров в России. В 2022 году в Россию привезут автомобиль с тем вариантом дизайна, который показали на автосалоне в Шанхае еще в 2019 году, об этом стало известно порталу «Китайские автомобили».





Теперь в Tiggo 8 будет крупноячеистая решетка радиатора и четырехсекционные противотуманные фары в стиле новых Kia.

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В оснащении практически ничего не изменится, под капотом будет все тот же 1,5-литровый турбомотор, мощностью 147 л.с. в сочетании с 6-диапазонным роботом и передним приводом. В списке опций добавятся панорамная крыша, многоцветная подсветка салона и электрические регулировки для переднего пассажирского сиденья. Правда, производитель обновил систему кругового обзора 360 — качество картинки с камер будет получше.

Автомобиль предложат в шести цветах кузова — черном, белом, красном, синем, сером и серебристом. Вместе с обновлением дизайна изменят и ценники, но на сколько автомобиль подорожает, пока неизвестно.

Сейчас цены Tiggo 8 на российском рынке варьируются в диапазоне от 1 889 900 до 1 939 900 рублей.