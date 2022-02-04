Полиция задержала автовладельца, не пропустившего людей на пешеходном переходе. Во время медосвидетельствования в его крови нашли следы психотропного вещества — фенобарбитала. Такая малая концентрация могла быть следствием приема капель корвалола или валокордина, которые есть в свободной продаже и наркотическими препаратами не считаются.
Поскольку правила освидетельствования не устанавливают минимальный порог концентрации психотропного вещества и не учитывают цель его употребления, мужчину лишили водительских прав.
В его заявлении говорится, что при проведении медицинского заключения по результатам медосвидетельствования не указаны цели приема психотропных веществ и размер их концентрации (количества) в момент исследования. Между тем, в отношении алкоголя это не так, и при медосвидетельствовании учитывается «порог», а именно погрешность измерений: 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха или 0,3 и более грамма на один литр крови. По мнению истца, то, что суд не учитывает цель приема и концентрацию вещества, противоречит его конституционному праву на охрану здоровья и медпомощь.
Вердикт Верховного суда
Верховный суд отклонил этот иск как лишенный правового основания — закон запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение.
При этом для констатации нахождения лица в состоянии опьянения наркотическими или психотропными веществами в законе не установлено предельно допустимых концентраций этих веществ в организме человека. То есть употребление любого количества указанных веществ позволяет установить состояние опьянения.
Кроме того, в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата содержатся сведения о возможном влиянии лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами.
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