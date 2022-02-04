Даже если у водителя были медицинские показания к приему этого препарата.

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Полиция задержала автовладельца, не пропустившего людей на пешеходном переходе. Во время медосвидетельствования в его крови нашли следы психотропного вещества — фенобарбитала. Такая малая концентрация могла быть следствием приема капель корвалола или валокордина, которые есть в свободной продаже и наркотическими препаратами не считаются.

Поскольку правила освидетельствования не устанавливают минимальный порог концентрации психотропного вещества и не учитывают цель его употребления, мужчину лишили водительских прав.

Он с решением не согласился, оспаривал его и в итоге дошел до Верховного суда, где просил признать частично недействующими пункты 15, 16 Порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), утвержденного приказом Министерства от 18 декабря 2015 г.

В его заявлении говорится, что при проведении медицинского заключения по результатам медосвидетельствования не указаны цели приема психотропных веществ и размер их концентрации (количества) в момент исследования. Между тем, в отношении алкоголя это не так, и при медосвидетельствовании учитывается «порог», а именно погрешность измерений: 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха или 0,3 и более грамма на один литр крови. По мнению истца, то, что суд не учитывает цель приема и концентрацию вещества, противоречит его конституционному праву на охрану здоровья и медпомощь.

Вердикт Верховного суда

Верховный суд отклонил этот иск как лишенный правового основания — закон запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение.





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При этом для констатации нахождения лица в состоянии опьянения наркотическими или психотропными веществами в законе не установлено предельно допустимых концентраций этих веществ в организме человека. То есть употребление любого количества указанных веществ позволяет установить состояние опьянения.

Кроме того, в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата содержатся сведения о возможном влиянии лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

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