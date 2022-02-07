Блогер Литвин взорвал BMW за 10 млн рублей — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Блогер Литвин взорвал BMW за 10 млн рублей

Ролик с уничтожением автомобиля он опубликовал на своем YouTube-канале и странице в Instagram.

Материалы по теме
Пранкер Литвин стрелял по ДПС. Давидыч его «сдал»

Скандальный блогер Михаил Литвин не перестает эпатировать публику. На этот раз он взорвал автомобиль своего друга, проигравшего в каком-то не совсем понятном пари.

Как бы то ни было, Литвин на BMW M5 выехал в поле, облил машину бензином и выстрелил в нее из лука горящей стрелой. От попадания стрелы автомобиль вспыхнул.

Материалы по теме
Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!5 приемов, чтобы урвать машину без дилерских накруток в 2022-м3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?

Блогер предлагает подписчикам догадаться, для чего он это сделал. Однако сам оригинальный ролик (не размещаем его из-за обилия нецензурной лексики) сопровождается новым треком репера Макана «За всех», припевом которому служат слова:

И я взрываю за всех, кого нет с нами
За-за-за всех, кто на нас ставил
Я взрываю за всех тех, кто на спальном
С добрым сердцем и на оскале
Я с вами, факел в небо
За всех, кого нет с нами.

Материалы по теме
Принять участие в розыгрыше автомобилей

В соцсетях предположили, что ролик посвящен другу Литвина Саиду Губденскому, который погиб в ноябре прошлого года в ДТП на Кутузовском проспекте. В момент аварии он тоже был на черном BMW. Автоблогер Губденский погиб на месте аварии до приезда скорой помощи. Его пассажир, президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, скончался в больнице.

Примечательно, что обложкой к новому треку Макана, опубликованному сегодня, стал полыхающий BMW из этого ролика.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
31 секунда до 100 км/ч и «танцы с бубном» при запуске... Да, это Mercedes!
Toyota RAV4 на вторичке: 2 серьезные проблемы и куча мелких недочетов
Самый нужный грузовик в России: 5 поводов, чтобы удивиться

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров589Количество комментариев2
Оцените материал
1:0
Читать комментарии (2)
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: