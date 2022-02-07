Блогер Литвин взорвал BMW за 10 млн рублей

Ролик с уничтожением автомобиля он опубликовал на своем YouTube-канале и странице в Instagram.

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Скандальный блогер Михаил Литвин не перестает эпатировать публику. На этот раз он взорвал автомобиль своего друга, проигравшего в каком-то не совсем понятном пари.

Как бы то ни было, Литвин на BMW M5 выехал в поле, облил машину бензином и выстрелил в нее из лука горящей стрелой. От попадания стрелы автомобиль вспыхнул.

Блогер предлагает подписчикам догадаться, для чего он это сделал. Однако сам оригинальный ролик (не размещаем его из-за обилия нецензурной лексики) сопровождается новым треком репера Макана «За всех», припевом которому служат слова:

И я взрываю за всех, кого нет с нами

За-за-за всех, кто на нас ставил

Я взрываю за всех тех, кто на спальном

С добрым сердцем и на оскале

Я с вами, факел в небо

За всех, кого нет с нами.

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В соцсетях предположили, что ролик посвящен другу Литвина Саиду Губденскому, который погиб в ноябре прошлого года в ДТП на Кутузовском проспекте. В момент аварии он тоже был на черном BMW. Автоблогер Губденский погиб на месте аварии до приезда скорой помощи. Его пассажир, президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, скончался в больнице.

Примечательно, что обложкой к новому треку Макана, опубликованному сегодня, стал полыхающий BMW из этого ролика.

Напомним, в 2020 году Литвин сжег Mercedes AMG 63 GTS за 13 миллионов рублей, объяснив свой поступок с конфликтом с дилерским центром, который не смог починить машину.

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Фото: Depositphotos