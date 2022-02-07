Блогер Литвин взорвал BMW за 10 млн рублей

Скандальный блогер Михаил Литвин не перестает эпатировать публику. На этот раз он взорвал автомобиль своего друга, проигравшего в каком-то не совсем понятном пари.
Как бы то ни было, Литвин на BMW M5 выехал в поле, облил машину бензином и выстрелил в нее из лука горящей стрелой. От попадания стрелы автомобиль вспыхнул.
Блогер предлагает подписчикам догадаться, для чего он это сделал. Однако сам оригинальный ролик (не размещаем его из-за обилия нецензурной лексики) сопровождается новым треком репера Макана «За всех», припевом которому служат слова:
И я взрываю за всех, кого нет с нами
За-за-за всех, кто на нас ставил
Я взрываю за всех тех, кто на спальном
С добрым сердцем и на оскале
Я с вами, факел в небо
За всех, кого нет с нами.
В соцсетях предположили, что ролик посвящен другу Литвина Саиду Губденскому, который погиб в ноябре прошлого года в ДТП на Кутузовском проспекте. В момент аварии он тоже был на черном BMW. Автоблогер Губденский погиб на месте аварии до приезда скорой помощи. Его пассажир, президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, скончался в больнице.
Примечательно, что обложкой к новому треку Макана, опубликованному сегодня, стал полыхающий BMW из этого ролика.
- Напомним, в 2020 году Литвин сжег Mercedes AMG 63 GTS за 13 миллионов рублей, объяснив свой поступок с конфликтом с дилерским центром, который не смог починить машину.
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Фото: Depositphotos