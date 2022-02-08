Заклеила номер и пошла обедать - как вам такое?!

Петербурженка приехала в кафе на внедорожнике ценой около 7 млн рублей и решила не платить за парковку...

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В начале февраля в соцсетях набрало популярность видео из Санкт-Петербурга. Жительница культурной столицы остановила свой внедорожник на месте платной парковки около кафе. Автор поста в сообществе «Главная дорога» сообщает, что девушка остановилась там с целью «съесть бургер». В ролике мы видим, что когда она выходит из автомобиля и подходит к корме, она на некоторое время задерживается около заднего номера.

После недолгих манипуляций одна из букв номера оказывается закрыта белой бумажкой, а девушка продолжает свой путь к обеду.

Предприимчивая горожанка не только не заплатит за парковку, но и избежит штрафа за плохо читаемый номерной знак. Разумеется, таковое нарушение прописано в законе, а именно в 1 статье 12.2 КоАП: «Вождение автомобильного транспорта, на котором установлен плохо читаемый номерной знак приведет к предупреждению или наложению административного наказания в виде выплаты штрафа в размере 500 рублей».

Только вот никакого вождения в данном случае нет, а значит — нет и штрафа. Читатели в комментариях к видео справедливо указывают, что именно поэтому данная уловка давно пользуется популярностью у недобросовестных автолюбителей, желающих «сэкономить» на парковке. К слову, дама приехала на рестайлинговом Range Rover четвертого поколения, сейчас такие автомобили даже самого раннего года выпуска (2018) оцениваются продавцами в суммы около 7 млн рублей.

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Видео: ВКонтакте / Главная дорога