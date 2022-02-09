В ролике BMW iX за $12 млн снялись Арни и Сальма Хайек

Удалившись с Олимпа в рай для пенсионеров Палм-Спрингс, Зевс скучает, и он не в восторге от всех земных электрических вещей.

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Скука настигает Зевса в его жизни греческого бога на пенсии в американском раю для пенсионеров, в Палм-Спрингс. Ничто его не радует, пока его жена Гера (Сальма Хайек) не придумывает, как поднять мужу настроение, и тогда в игру вступает BMW iX. Это помогает могучему Зевсу вернуть свою искру, он снова находит удовольствие в жизни. После семилетнего перерыва BMW снова запустил рекламу финала Суперкубка по американскому футболу. Мы видим, что в бой за лучший рекламный ролик вступила звездная парочка: Арнольд Шварценеггер и Сальма Хайек.

Последний раз, когда BMW участвовала в рекламе Суперкубка, компания продвигала электрокар i3, теперь на Super Bowl LVI 2022 года iX, который вот-вот будет запущен в США. В BMW считают выбор Шварценеггера на роль Зевса невероятно удачной: после своей карьеры спортсмена, актера и политика теперь он выступает в роли борца за «зеленую» планету и защиту климата. А дуэт с Хайек — «прекрасная комбинация с точки зрения глубины и содержания, а также развлекательной ценности». BMW вложила огромные деньги для своего нового появления в среде Суперкубка. По данным СМИ США, в этом году одна минута рекламы будет стоить около 12 млн долларов (906,6 млн рублей). И это не считая затрат на производство и гонорары звездам мини-фильма «Zeus&Hera».

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Впрочем, затраты себя оправдают, если ролик не только увидит почти 100 млн телезрителей в США, но он еще окажется на первых строчках в рейтинге лучших рекламных роликов Суперкубка. Причем шансы у него хорошие.

Интересно, что в Германии довольно скептически относятся к эффективности столь дорогого и сложного маркетингового продвижения. Но сходятся немцы в одном: состав звезд правильный, и с точки зрения сюжета и юмора фильм этого года намного лучше предыдущей рекламы BMW на Суперкубке.

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