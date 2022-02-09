В Воронежской и Ростовской областях самые доступные автомобили

А самые дорогие — в Москве и Республике Татарстан.

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Эксперты проанализировали онлайн-продажи автомобилей через сервис в январе текущего года и подсчитали средний чек на покупку в регионах страны.

Также выяснили, где россияне чаще всего берут кредит на приобретение авто.

В тройку регионов с самыми низкими средними чеками на покупку авто в январе вошли Воронежская (470 000 руб.), Ростовская (597 000 руб.) и Тюменская (610 000 руб.) области. Челябинская область (622 000 руб.) и Красноярский край (687 000 руб.) также отметились довольно низкими показателями затрат на покупку машин, показало исследование СберАвто.

Самые большие средние чеки на покупку авто:

в Москве — 1 498 000 руб.

Республике Татарстан — 1 221 000 руб.

Кемеровской области — 1 206 000 руб.

Вологодской области — 1 177 000 руб.

Санкт-Петербурге — 1 110 000 руб.

Лидерство по объему онлайн-покупок в январе принадлежит Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Краснодарскому краю и Самарской области. 66% всех сделок в январе 2022 года было оформлено в кредит. На первом месте по объему автокредитования также Москва. В тройке лидеров входят, в том числе, Санкт-Петербург и Самарская область.

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Kia стала самой популярной маркой у пользователей СберАвто в январе нынешнего года. На втором месте расположилась Lada, а «бронзу» между собой разделили Hyundai и Nissan.

Самые популярные модели у пользователей сервиса в январе — Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Granta и Chery Tiggo 8 Pro.

А сможем ли мы вообще прожить без автомобиля? Ответ тут.



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