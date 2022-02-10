Камеры уже фиксируют опасное вождение (на самом деле нет)

В камеры уже начали закладывать алгоритмы по вычислению лихачей, однако сложностей — и технических, и правовых — пока слишком много.

В Департаменте транспорта Москвы отчитались о начале фиксации опасного вождения посредство видеокамер. Пример того, как это будет работать, был показан на заседании специальной рабочей группы, разрабатывающей возможность запуска автоматической фиксации случаев опасного вождения.

«Наши камеры способны записывать видеоматериал, на котором наглядно видно, как нарушитель за относительно короткий промежуток времени совершает всю совокупность правонарушений, которая и составляет в настоящее время определение „опасного вождения“. Мы готовы разработать и доработать вместе с производителями программное обеспечение под эти камеры», — приводит Autonews слова заместителя руководителя Департамента транспорта Москвы Андрея Корнеева.

В качестве примера на экране был показан Hyundai Solaris, водитель которого за семь минут допустил пять запрещенных перестроений. Если бы зафиксировавшие их камеры были бы сертифицированы, а также имелась бы соответствующая правовая база, водитель получил бы штраф. Однако до внедрения подобной системы еще далеко.

Как известно, само продвигаемое МВД и ГИБДД определение опасного вождения (невыполнение требования уступить дорогу, интенсивное перестроение при занятых полосах, несоблюдение безопасной дистанции, несоблюдение бокового интервала, резкое торможение, препятствие обгону и последующее ДТП) раскритиковали в Госдуме, указывая на расплывчатые формулировки. В Дептрансе также подтвердили, что для запуска автоматической фиксации нарушения нужна более точная трактовка. Кроме того, некоторые эксперты считают, что сами комплексы видеофиксации могут потребовать значительного обновления и усложнения.

А вот штрафы за езду между полосами автомобилистам уже приходят.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram.

Фото: Depositphotos