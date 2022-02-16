Россияне рассказали, на какие автомобили они потратились в 2021 году — журнал За рулем

Россияне рассказали, на какие автомобили они потратились в 2021 году

На покупку новых легковых автомобилей жители России в 2021 году не пожалели рекордные 3,05 трлн рублей.

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71% от 3,05 трлн рублей россияне потратили на машины массовых марок, оставшиеся 29% — на продукцию премиум-брендов, выяснили специалисты агентства «Автостат».

Покупали россияне преимущественно автомобили европейских марок (37%), на втором месте японские бренды — 26%, 16% выбрали «корейцев», а 11% — машины отечественных брендов. Оставшиеся 10% поделили между собой «китайцы» и «американцы» (9% и 1% соответственно).

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51% всех купленных машин это кроссоверы и внедорожники, самый популярный сейчас класс, в деньгах это 67% от всей суммы, так как стоят такие машины немало, на втором месте авто B—класса, на которые потрачено 14% от всей суммы купленных машин. Доля сегмента D доля составила 6% от всей финансовой емкости, у Е — 4%, у С — 3%. А на пикапы, минивэны, купе, кабриолеты и т. д. в общей сложности пришлось 6% от общей суммы.

Фото: Depositphotos

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