Депутат сбил насмерть женщину и скрылся

У теперь уже бывшего члена партии «Единая Россия» оказалось 70 штрафов.

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В Симферополе, управляя своим автомобилем марки BMW, депутат Государственного Совета Республики Крым второго созыва Игорь Буданов, предположительно, превысил скорость и не справился с управлением.

В результате автомобиль сбил 73-летнюю женщину. Но вместо того, чтобы остановиться и вызвать скорую и полицию, народный избранник скрылся с места ДТП.

Женщину доставили в больницу — она была в сознании и дала показания. Позже от полученных травм она скончалась.

Полицейские установили, что BMW принадлежит местному депутату Игорю Буданову. Они без труда нашли машину со следами столкновения и изъяли ее как улику.

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Депутат и бывший член партии «Единая Россия» (его членство из-за ДТП временно приостановлено) не является законопослушным водителем. На его счету оказалось 70 нарушений, по которым были выписаны штрафы, пишут «Известия». В основном за превышение скорости.

67% автомобилистов готовы доносить на нарушителей ПДД.

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Фото: vk.com, Depositphotos