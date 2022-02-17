Депутат сбил насмерть женщину и скрылся — журнал За рулем

Депутат сбил насмерть женщину и скрылся

У теперь уже бывшего члена партии «Единая Россия» оказалось 70 штрафов.

Материалы по теме
Этот водитель делает что угодно, только не рулит

В Симферополе, управляя своим автомобилем марки BMW, депутат Государственного Совета Республики Крым второго созыва Игорь Буданов, предположительно, превысил скорость и не справился с управлением.

В результате автомобиль сбил 73-летнюю женщину. Но вместо того, чтобы остановиться и вызвать скорую и полицию, народный избранник скрылся с места ДТП.

Женщину доставили в больницу — она была в сознании и дала показания. Позже от полученных травм она скончалась.

Депутат сбил насмерть женщину и скрылся

Материалы по теме
Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!

Полицейские установили, что BMW принадлежит местному депутату Игорю Буданову. Они без труда нашли машину со следами столкновения и изъяли ее как улику.

Материалы по теме
Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Депутат и бывший член партии «Единая Россия» (его членство из-за ДТП временно приостановлено) не является законопослушным водителем. На его счету оказалось 70 нарушений, по которым были выписаны штрафы, пишут «Известия». В основном за превышение скорости.

Фото: vk.com, Depositphotos

Наше новое видео
Новый Lexus LX: тест «Крузака на максималках»
Лада Веста уже не та? 10 главных изменений за 6 лет на конвейере
И не страшно покупать «китайца»? Тест двух кроссоверов 4х4

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров831Количество комментариев1
Оцените материал
2:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: