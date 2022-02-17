Сколько зарабатывают на топливе АЗС

Благодаря росту розничных цен за последний год доход заправок от продажи топлива увеличился.

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Стоимость топлива на АЗС растет вместе с инфляцией. При этом оптовые цены на бензин в феврале упали. В результате торговля топливом стала прибыльнее, чем год назад.

Если в начале 2021 года наценка на каждый продаваемый литр 92-го бензина составляла 4,7% в Европейской части России и 1,7% в Сибири и на Дальнем Востоке, то теперь эти показатели выросли до 11,8% и 6% соответственно — в 2,5–3,5 раза.

Такие цифры приводятся в исследовании Refinitiv, на которое ссылается «Коммерсантъ». Аналитики сравнили закупочные мелкооптовые цены и розничные. По данным Росстата, за год стоимость топлива в рознице выросла примерно на 9%. Сейчас же происходит следующее — оптовые цены на топливо из-за низкого сезонного спроса падают, а розничные растут из-за инфляции.

В результате средняя наценка (прибыль, которую АЗС получают с продажи топлива) выросла до 1,8 рубля за 1 литр бензина АИ-92 и 3 рублей за 1 литр АИ-95.

Весной ожидается очередной рост цен на топливо, что будет вызвано плановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих предприятиях и ростом спроса.

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Тем временем нефтяники жалуются на то, что поставлять бензин на российский рынок невыгодно (даже после выплат по демпферу). Они предпочли бы отправлять его на экспорт, зарабатывая на 22–26% больше. А так на каждой тонне горючего они теряют около 5 тысяч рублей.

Тем временем ФАС уже обвинил нефтяников в завышении цен на топливо.

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