Обновленный Kia Seltos — начались испытания — журнал За рулем

Обновленный Kia Seltos - начались испытания

Премьера кроссовера может состояться уже в этом году.

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Даже самые популярные автомобили требуют обновлений, и Kia уже работает над Seltos. Кроссовер заметили во время испытаний на дорогах общего пользования в Скандинавии.

На автомобиле очень много камуфляжа, что необычно для просто обновляемой машины. Обычно так плотно укутывают новые поколения моделей, а при обновлении ограничиваются наклейками.

Поэтому сложно сказать, что именно изменится в кроссовере. Но, согласно слухам, он получит новые фары и бампер, а также решетку радиатора. То есть передняя часть машины может измениться полностью, а плотный камуфляж намекает на то, насколько значительными будут изменения.

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Возможно, изменится и салон. В частности, материалы отделки могут стать дороже и приятнее на ощупь.

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Линейка двигателей и трансмиссий останется неизменной. Это можно утверждать, поскольку Hyundai прекратил разработку новых двигателей внутреннего сгорания.

Фото: Kia

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