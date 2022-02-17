Заправщики на АЗС получили 3 млн рублей чаевых за 3,5 месяца

Проследить сумму стало возможным благодаря онлайн-сервису.

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Водители перевели 3 млн рублей чаевых через Яндекс Заправки — за 3,5 месяца с момента запуска этой опции в приложении. Более 2 тысяч зарегистрированных заправщиков могут получать чаевые в сервисе. Здесь есть свои рекордсмены — 8639 рублей, которые получил один заправщик за месяц.

В приложении можно поблагодарить заправщика, перечислив ему какую-то сумму, такая возможность появилась в сервисе в октябре прошлого года, и ей успело воспользоваться больше 46 тысяч водителей. Перечислить чаевые можно в Яндекс Заправках, в Яндекс Картах и Навигаторе.

За четыре месяца опцию «чаевые» уже успели доработать, так, оказалось, что водителям не всегда удобно переводить чаевые после оплаты топлива, они торопятся быстрее отъехать от колонки, многие просто забывали нажать «Отправить». Поэтому теперь указать сумму и заправщика можно перед заправкой, в момент оформления заказа.

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Водители не прочь поблагодарить заправщика, если он выполнил работу быстро или просто, когда у них хорошее настроение. Теперь, когда услуга доступна онлайн, желающих сделать это прибавилось, так как уже немногие носят с собой наличные, предпочитая расплачиваться онлайн.

В Яндекс Заправках можно не выходя из машины, оплатить заправку, сравнить цены на станциях по маршруту, подключить программы лояльности топливных сетей, заказать еду и оставить чаевые.

Сервисом уже пользуются более миллиона автомобилистов, к нему подключено около 8500 АЗС, то есть каждая третья станция в России.

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