Уникальный (и полностью легальный!) «Крузак» на редукторных мостах Unimog

Возможно ли создать идеальный внедорожник - такой, чтобы и проехать мог везде, и комфортом был не обделен?

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Как мы знаем, попыток ответить на этот вопрос — более или менее удачных — существует множество. Свою попытку предприняли умельцы из тюнинг-ателье «Таймень», создав вездеход на портальных мостах от легендарного полноприводного грузовика Mercedes-Benz Unimog 406. Кузов получившийся «проходимец» действительно заимствует у Toyota Land Cruiser 80, однако исходную модель с ходу можно и не признать.

Хотя под капотом — рядная дизельная шестерка Toyota мощностью 168 л.с., а в паре с ним работает 4-ступенчатый автомат А440, сам по себе славящийся невероятной надежностью, но еще и снабженный усиленной системой охлаждения.

А вот родная раздатка здесь заменена на адаптированную через переходник РК от грузовика Toyota Dyna, в стальном корпусе и с возможностью жесткого подключения переднего моста. Карданные валы — от Land Cruiser 200, а крутящий момент они передают как раз на портальные мосты Mercedes-Benz Unimog 406, которые позаимствованы вместе с тормозами. Задний мост — с жесткой блокировкой. Передняя подвеска тут уникальная, «неубиваемая» четырехрычажная конструкция. Перекроено рулевое управление, стоят усиленные пружины и амортизаторы...

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Колеса — комбинация центральной части диска Unimog, бедлока Трекол и четырехслойной шины размером 49". Изменяя давление, можно перемещаться и по бездорожью, и по асфальту. Внедорожник располагает автономным отопителем, топливными баками суммарной емкостью 290 литров, четырьмя (!) лебедками, а салон с поднятой на 25 сантиметров крышей — царство комфорта, в котором нашлось место отделке кожей и алькантарой, полноценному спальнику на трех человек и телевизору.

И главное — все изменения внесены в ПТС, а для управления требуются обычные права категории В. Учитывая все это, запрашиваемая за автомобиль цена не кажется слишком высокой — она составляет около 8 млн рублей.

А мы тем временем две недели гоняли совершенно стандартный УАЗ Патриот по бездорожью, и он нас удивил!

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Видео: Youtube / Автомобильная Россия