Парни помладше хотят VW Tiguan, а мужчины в возрасте — Mazda CX—5. Остальные согласны на Renault Duster. Но на деле получается купить совсем другой автомобиль. Это выяснили аналитики онлайн-агрегатора Autospot.ru в ходе исследования к 23 февраля.
«Наши аналитики изучили почти 500 тысяч просмотров страниц нашей „виртуальной автовитрины“ конкретных моделей с начала 2022 года, — говорит генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев, — и отметили несколько трендов. Например, такой: доля мужчин среди пользователей за год уменьшилась! Если в феврале прошлого года их было 71%, почти три четверти, то сегодня — 66%. При этом покупательская аудитория „стареет“: сейчас самая большая возрастная группа — от 35 до 44 лет (29%), а год назад новые автомобили чаще привлекали 25-34-летних (32% против нынешних 25%)».
Также в компании сравнили топ-10 запросов этого года и топ-10 онлайн-продаж прошлого года.
Лидер запросов Renault Duster (от 806 853 рублей — здесь и далее приводятся цены на Autospot.ru) не входил в топ-10 продаж. Та же история со Skoda Kodiaq (от 2 314 345 рублей). Если посмотреть в правый столбец таблицы, то на первом месте по продажам окажется Hyundai Creta (новая — от 910 000 рублей, а прошлого поколения — от 1 562 000 рублей), который в топе запросов занял лишь 9 место.
И только Haval F7 (от 1 499 000 рублей) занимает третью сточку в обоих рейтингах, а значит его покупают те, кто знает, чего хочет и что может.
Также мужчины хотят Mitsubishi Outlander (4 место и от 1 542 900 рублей), но покупают его редко, как и кроссовер Mazda СХ-5 (от 2 175 000 рублей). А что же тогда берут мужчины вместо них? Смотрите в правый столбец — это Chery Tiggo 7 Pro по цене от 1 509 900 рублей.
О каких машинах мечтают мужчины. И какие потом покупают
|
Место
|
Самые популярные модели при первоначальном выборе по просмотрам
|
Самые продаваемые модели онлайн в 2021 году
|
1
|
Renault Duster
|
Hyundai Creta
|
2
|
Skoda Kodiaq
|
Hyundai Solaris
|
3
|
Haval F7
|
Haval F7
|
4
|
Mitsubishi Outlander
|
Chery Tiggo 7 Pro
|
5
|
Volkswagen Tiguan
|
Kia Rio
|
6
|
Kia Sorento
|
Volkswagen Polo
|
7
|
Mazda СХ-5
|
Lada Vesta
|
8
|
Kia Seltos
|
Volkswagen Tiguan
|
9
|
Hyundai Creta
|
Kia K5
|
10
|
Hyundai Tucson
|
Hyundai Santa Fe
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Фото: Michael Krahn / Unsplash