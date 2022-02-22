И это независимо от возраста — поиск начинается с верхней планки, которая постепенно опускается.

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Парни помладше хотят VW Tiguan, а мужчины в возрасте — Mazda CX—5. Остальные согласны на Renault Duster. Но на деле получается купить совсем другой автомобиль. Это выяснили аналитики онлайн-агрегатора Autospot.ru в ходе исследования к 23 февраля.

«Наши аналитики изучили почти 500 тысяч просмотров страниц нашей „виртуальной автовитрины“ конкретных моделей с начала 2022 года, — говорит генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев, — и отметили несколько трендов. Например, такой: доля мужчин среди пользователей за год уменьшилась! Если в феврале прошлого года их было 71%, почти три четверти, то сегодня — 66%. При этом покупательская аудитория „стареет“: сейчас самая большая возрастная группа — от 35 до 44 лет (29%), а год назад новые автомобили чаще привлекали 25-34-летних (32% против нынешних 25%)».

Также в компании сравнили топ-10 запросов этого года и топ-10 онлайн-продаж прошлого года.

Лидер запросов Renault Duster (от 806 853 рублей — здесь и далее приводятся цены на Autospot.ru) не входил в топ-10 продаж. Та же история со Skoda Kodiaq (от 2 314 345 рублей). Если посмотреть в правый столбец таблицы, то на первом месте по продажам окажется Hyundai Creta (новая — от 910 000 рублей, а прошлого поколения — от 1 562 000 рублей), который в топе запросов занял лишь 9 место.

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И только Haval F7 (от 1 499 000 рублей) занимает третью сточку в обоих рейтингах, а значит его покупают те, кто знает, чего хочет и что может.

Также мужчины хотят Mitsubishi Outlander (4 место и от 1 542 900 рублей), но покупают его редко, как и кроссовер Mazda СХ-5 (от 2 175 000 рублей). А что же тогда берут мужчины вместо них? Смотрите в правый столбец — это Chery Tiggo 7 Pro по цене от 1 509 900 рублей.

О каких машинах мечтают мужчины. И какие потом покупают

Место Самые популярные модели при первоначальном выборе по просмотрам Самые продаваемые модели онлайн в 2021 году 1 Renault Duster Hyundai Creta 2 Skoda Kodiaq Hyundai Solaris 3 Haval F7 Haval F7 4 Mitsubishi Outlander Chery Tiggo 7 Pro 5 Volkswagen Tiguan Kia Rio 6 Kia Sorento Volkswagen Polo 7 Mazda СХ-5 Lada Vesta 8 Kia Seltos Volkswagen Tiguan 9 Hyundai Creta Kia K5 10 Hyundai Tucson Hyundai Santa Fe

А может пока забыть про постоянно дорожающие автомобили с кучей допоборудования и купить мотоцикл или хороший скутер?

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото: Michael Krahn / Unsplash