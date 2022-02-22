Новая Lada Vesta: что с ней не так? — журнал За рулем

Новая Lada Vesta: что с ней не так?

АВТОВАЗ упорно настаивает на новом поколении автомобиля, однако масштаб изменений «дотягивает» лишь до рестайлинга.

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22 февраля с конвейера автозавода «Lada Ижевск» сошла первая серийная новая Vesta. Это универсал Vesta SW Cross в максимальной комплектации, окрашенный новой золотистой эмалью «гарфилд».

Внешне Vesta чуть изменилась: изящная дуга, отходящая от корпуса блок-фары, отделенная серебристым молдингом, интегрирована в передний бампер — такое решение применяется на серийных автомобилях Лада впервые. У бампера теперь более развитый рельеф, благодаря чуть измененной форме икс-образных молдингов.

Новая Lada Vesta: что с ней не так?

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У новинки полностью светодиодная оптика: фары, противотуманные огни, задние фонари. Это улучшило качество светового потока и позитивно сказалось на безопасности — холодный белый свет обеспечивает высокую контрастность в разных погодных условиях.

Новая Lada Vesta: что с ней не так?

Дизайн решетки радиатора обновленной Весты может отличаться в зависимости от версии автомобиля. В начальных версиях ее пересекают два хромированных молдинга, а у Cross-версий — фальшрадиаторная решетка черного цвета с крупноячеистым рисунком, соответствующим «внедорожным» амбициям автомобиля. Чуть крупнее стал логотип Lada.

Новая Lada Vesta: что с ней не так?

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Задний бампер выполнен в спортивном дизайне, что подчеркивают два декоративных раструба выхлопной системы. Новая крышка багажника в своей вертикальной части имеет две новых выштамповки, которые визуально удлиняют автомобиль и делают его облик еще более гармоничным и пропорциональным.

Обновлен дизайн 16- и 17-дюймовых дисков — здесь присутствует комбинация черного лака и алмазной шлифовки.

Новая Lada Vesta: что с ней не так?

В ходе рестайлинга модели была переработана система безопасности  — появились дополнительные датчики на обоих бамперах, они составляют часть системы безопасной парковки и системы контроля слепых зон в движении.

Более детальную информацию об интерьере автомобиля, комплектациях, ценах и дате начала продаж обещают сообщить позднее.

Фото: АВТОВАЗ и Максим Кадаков, «За рулем»

Новая Lada Vesta: что с ней не так?

АВТОВАЗ упорно настаивает на новом поколении автомобиля, однако масштаб изменений «дотягивает» лишь до рестайлинга.

Новая Lada Vesta: что с ней не так? — фото 1315932Новая Lada Vesta: что с ней не так? — фото 1315928Новая Lada Vesta: что с ней не так? — фото 1315930Новая Lada Vesta: что с ней не так? — фото 1315931Новая Lada Vesta: что с ней не так?
Новая Lada Vesta: что с ней не так?

АВТОВАЗ упорно настаивает на новом поколении автомобиля, однако масштаб изменений «дотягивает» лишь до рестайлинга.

Новая Lada Vesta: что с ней не так? — фото 1315930Новая Lada Vesta: что с ней не так? — фото 1315928Новая Lada Vesta: что с ней не так? — фото 1315931Новая Lada Vesta: что с ней не так? — фото 1315932Новая Lada Vesta: что с ней не так?
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