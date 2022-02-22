Показан УАЗ с электромотором - запас хода 300 км (видео)

В год будет производиться 1000 таких машин. При этом покупатели смогут рассчитывать на госсубсидии и вернуть 650 тысяч рублей его стоимости.

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УАЗ будет поставлять длиннобазные автомобили Профи ООО «Электромобили Мануфэкчуринг РУС» для переоборудования их в электрогрузовики. При этом машины будут оснащаться синхронным электродвигателем и силовой электроникой российского производства, а также ПО собственной разработки — ООО «Электромобили Мануфэкчуринг РУС». Производство агрегатов и сборка автомобилей будут вестись в Москве, на территории «Технополиса», где и состоялась премьера машины.

Электрогрузовик получил название EVM PRO. Имея полную массу 3,5 тонны и грузоподъемность 1 тонна, автомобиль сможет проезжать на одной зарядке до 300 км, независимо от погоды — даже в мороз. Для этого он оснащен климатической системой — автономным подогревателем, работающим на дизельном топливе, которое заливается в 40-литровый бак. Таким образом, будет отапливаться батарея и салон автомобиля.

Также для увеличения пробега максимальная скорость ограничена на отметке 80 км/ч, а динамика разгона до 100 км/ч — 8–9 секундами.

У EVM PRO один двигатель мощностью 120 л.с. Весит он всего 50 кг, что стало мировым рекордом, и расположен под капотом — на месте обычного двигателя внутреннего сгорания. Питает его батарея емкостью 80 кВт·ч, состоящая из ячеек китайского производства (цена батареи составляет 100 долларов за 1 кВт·ч, то есть 8000 долларов, или около 600 тысяч рублей).

Зарядки на протяжении трех часов от обычной бытовой сети хватит для того, чтобы увеличить запас хода машины на 100 км. Но в течение дня заряжать электрогрузовик, работающий на доставке товаров, например, не придется, так как по статистике такие машины проезжают за сутки, в среднем, 200–250 км. При этом стоимость одного километра пробега (с учетом амортизации и прочих расходов) составит около 6 рублей — в два с лишним раза меньше, чем у таких же машин с двигателями внутреннего сгорания.

Стоимость машины составит 3,5 млн рублей. Благодаря подписанному СПИК (уровень локализации получил 3900 баллов) покупатели EVM PRO могут рассчитывать на госсубсидии, вернув 650 тысяч рублей его стоимости. В результате длиннобазный грузовичок с двускатной ошиновкой обойдется в 2,85 млн рублей (для сравнения, УАЗ Профи «Полуторка» с ДВС стоит от 1 165 000 рублей). Также будет доступна покупка EVM PRO в лизинг.

Что касается сервисного обслуживания, то обращаться за ним можно будет в сервис любого официального дилера УАЗ, сотрудники которого пройдут соответствующее обучение для работы с электрооборудованием EVM PRO.

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Производство и продажа электрогрузовиков стартуют во второй половине года, и, как заявил учредитель и генеральный директор ООО «Электромобили Мануфэкчуринг РУС», компания уже продала 400 машин еще до начала производства одному из инвесторов.

Фото: «За рулем»