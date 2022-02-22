Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео) — журнал За рулем

Показан УАЗ с электромотором - запас хода 300 км (видео)

В год будет производиться 1000 таких машин. При этом покупатели смогут рассчитывать на госсубсидии и вернуть 650 тысяч рублей его стоимости.

Материалы по теме
5 мест и 5 кубометров: УАЗ начал продажи нового фургона Профи

УАЗ будет поставлять длиннобазные автомобили Профи ООО «Электромобили Мануфэкчуринг РУС» для переоборудования их в электрогрузовики. При этом машины будут оснащаться синхронным электродвигателем и силовой электроникой российского производства, а также ПО собственной разработки — ООО «Электромобили Мануфэкчуринг РУС». Производство агрегатов и сборка автомобилей будут вестись в Москве, на территории «Технополиса», где и состоялась премьера машины.

Электрогрузовик получил название EVM PRO. Имея полную массу 3,5 тонны и грузоподъемность 1 тонна, автомобиль сможет проезжать на одной зарядке до 300 км, независимо от погоды — даже в мороз. Для этого он оснащен климатической системой — автономным подогревателем, работающим на дизельном топливе, которое заливается в 40-литровый бак. Таким образом, будет отапливаться батарея и салон автомобиля.

Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео)

Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео)

Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео)

Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео)

Также для увеличения пробега максимальная скорость ограничена на отметке 80 км/ч, а динамика разгона до 100 км/ч — 8–9 секундами.

У EVM PRO один двигатель мощностью 120 л.с. Весит он всего 50 кг, что стало мировым рекордом, и расположен под капотом — на месте обычного двигателя внутреннего сгорания. Питает его батарея емкостью 80 кВт·ч, состоящая из ячеек китайского производства (цена батареи составляет 100 долларов за 1 кВт·ч, то есть 8000 долларов, или около 600 тысяч рублей).

Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео)

Материалы по теме
Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!

Зарядки на протяжении трех часов от обычной бытовой сети хватит для того, чтобы увеличить запас хода машины на 100 км. Но в течение дня заряжать электрогрузовик, работающий на доставке товаров, например, не придется, так как по статистике такие машины проезжают за сутки, в среднем, 200–250 км. При этом стоимость одного километра пробега (с учетом амортизации и прочих расходов) составит около 6 рублей — в два с лишним раза меньше, чем у таких же машин с двигателями внутреннего сгорания.

Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео)

Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео)

Стоимость машины составит 3,5 млн рублей. Благодаря подписанному СПИК (уровень локализации получил 3900 баллов) покупатели EVM PRO могут рассчитывать на госсубсидии, вернув 650 тысяч рублей его стоимости. В результате длиннобазный грузовичок с двускатной ошиновкой обойдется в 2,85 млн рублей (для сравнения, УАЗ Профи «Полуторка» с ДВС стоит от 1 165 000 рублей). Также будет доступна покупка EVM PRO в лизинг.

Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео)

Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео)

Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео)

Что касается сервисного обслуживания, то обращаться за ним можно будет в сервис любого официального дилера УАЗ, сотрудники которого пройдут соответствующее обучение для работы с электрооборудованием EVM PRO.

Материалы по теме
Принять участие в розыгрыше автомобилей

Производство и продажа электрогрузовиков стартуют во второй половине года, и, как заявил учредитель и генеральный директор ООО «Электромобили Мануфэкчуринг РУС», компания уже продала 400 машин еще до начала производства одному из инвесторов.

Фото: «За рулем»

Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео)

В год будет производиться 1000 таких машин. При этом покупатели смогут рассчитывать на госсубсидии и вернуть 650 тысяч рублей его стоимости.

Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео) — фото 1315972Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео) — фото 1315973Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео) — фото 1315974Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео) — фото 1315975Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео) — фото 1316039Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео) — фото 1315968Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео) — фото 1315969Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео) — фото 1315970Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео) — фото 1315976Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео) — фото 1316041Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео)
Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео)

В год будет производиться 1000 таких машин. При этом покупатели смогут рассчитывать на госсубсидии и вернуть 650 тысяч рублей его стоимости.

Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео) — фото 1315975Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео) — фото 1315972Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео) — фото 1316041Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео) — фото 1316039Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео) — фото 1315976Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео) — фото 1315974Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео) — фото 1315970Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео) — фото 1315969Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео) — фото 1315973Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео) — фото 1315968Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео)
Наше новое видео
Новый внедорожник Isuzu Mu-X: подробный видеообзор
Кроссовер или вэн? 7 ярких особенностей нового Hyundai Staria
Nissan Pathfinder 2022: подробный видеообзор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров787
Оцените материал
1:0

Отзывы о УАЗ Профи (635)

УАЗ 2017 / срок владения 1 — 3 года

Комментарий:

Что бы пересесть со своей старой Газели на  Профи я почти год решался пока наконец не взял новую однорядку на заднем приводе с блокировкой дифференциала заднего моста. Кабина — вылитый Патриот, у меня у друга он, прям очень похоже. В кузов загружаю до полутора тонн груза, потому что между задним...

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: