Юг России лишился авиасообщения (обновлено)

Все полеты временно приостановлены — из транспорта остались поезда, автобусы и автомобили.

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Как сообщил корреспондент «За рулем» из Анапы, все авиарейсы отменены до 2 марта. Возврат денег за купленные билеты пока не ведется, а билеты на поезда «разлетаются как горячие пирожки».

О дополнительных составах РЖД не сообщает (обновление 12:10 — РЖД добавили поезда на южные направления), на запросы пассажиров авиакомпании не отвечают.

По сообщению «Интерфакса», авиарейсы из аэропорта Шереметьево в южном направлении тоже. Временно добраться в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу и другие города юга страны можно только на автомобилях, поездах и автобусах. По другим направлениям самолеты летают в штатном режиме.

Данные Flightradar

Временно закрыты аэропорты:

Ростова,

Краснодара,

Анапы,

Геленджика,

Элисты,

Ставрополя,

Белгорода,

Брянска,

Курска,

Воронежа,

Симферополя.

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Полеты «ограничены из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации» — сегодня утром, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции, которая сейчас идет на Донбассе и Украине.

Фото: Robert Aardenburg / Unsplash