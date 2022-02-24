Юг России лишился авиасообщения (обновлено) — журнал За рулем

Юг России лишился авиасообщения (обновлено)

Все полеты временно приостановлены — из транспорта остались поезда, автобусы и автомобили.

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Как сообщил корреспондент «За рулем» из Анапы, все авиарейсы отменены до 2 марта. Возврат денег за купленные билеты пока не ведется, а билеты на поезда «разлетаются как горячие пирожки».

О дополнительных составах РЖД не сообщает (обновление 12:10 — РЖД добавили поезда на южные направления), на запросы пассажиров авиакомпании не отвечают.

По сообщению «Интерфакса», авиарейсы из аэропорта Шереметьево в южном направлении тоже. Временно добраться в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу и другие города юга страны можно только на автомобилях, поездах и автобусах. По другим направлениям самолеты летают в штатном режиме.

Юг России лишился авиасообщения (обновлено)Данные Flightradar
Данные Flightradar

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Временно закрыты аэропорты:

  • Ростова,
  • Краснодара,
  • Анапы,
  • Геленджика,
  • Элисты,
  • Ставрополя,
  • Белгорода,
  • Брянска,
  • Курска,
  • Воронежа,
  • Симферополя.

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Фото: Robert Aardenburg / Unsplash

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