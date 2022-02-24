Юг России лишился авиасообщения (обновлено)

Как сообщил корреспондент «За рулем» из Анапы, все авиарейсы отменены до 2 марта. Возврат денег за купленные билеты пока не ведется, а билеты на поезда «разлетаются как горячие пирожки».
О дополнительных составах РЖД не сообщает (обновление 12:10 — РЖД добавили поезда на южные направления), на запросы пассажиров авиакомпании не отвечают.
По сообщению «Интерфакса», авиарейсы из аэропорта Шереметьево в южном направлении тоже. Временно добраться в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу и другие города юга страны можно только на автомобилях, поездах и автобусах. По другим направлениям самолеты летают в штатном режиме.
Временно закрыты аэропорты:
- Ростова,
- Краснодара,
- Анапы,
- Геленджика,
- Элисты,
- Ставрополя,
- Белгорода,
- Брянска,
- Курска,
- Воронежа,
- Симферополя.
Полеты «ограничены из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации» — сегодня утром, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции, которая сейчас идет на Донбассе и Украине.
- Видео первого в мире столкновения поезда с самолетом.
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Фото: Robert Aardenburg / Unsplash