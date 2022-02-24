Сборку на ЗАЗе Lada и Renault приостановят — журнал За рулем

Сборку на ЗАЗе Lada и Renault приостановят

До сих пор машины собирали из готовых машинокомплектов.

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Стало известно, что Кабмин Украины готовит поправки (дополнения) к известному Постановлению №1147 от 30 декабря 2015 года, ограничивающему ввоз на территорию Украины товаров из России.

Согласно этому постановлению, был запрещен импорт в Украину автомобилей, грузовиков и автобусов, выпущенных в Российской Федерации.

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Проект изменений в соответствующее постановление уже прошел правительственный комитет и направлен на согласование. Однако на какие товары будет наложен запрет, власти пока не сообщают, пишут сегодня украинские СМИ.

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Но если готовые автомобили импортировать напрямую запрещено, то с деталями и машинокомплектами не все очевидно, пишет Telegram-канал «Русский автомобиль», и на ЗАЗе уже несколько лет собирают Лады и Renault. В частности, Largus, Vesta XRAY. По мнению канала, эту лазейку скоро прикроют. Это очередной этап кризиса для ЗАЗа вообще и для его владельца Тариэла Васадзе в частности.

Однако теоретически завод в Запорожье может привлечь туда другого поставщика машинокомплектов, например китайского.

Фото: lada.ua

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