Сборку на ЗАЗе Lada и Renault приостановят

Согласно этому постановлению, был запрещен импорт в Украину автомобилей, грузовиков и автобусов, выпущенных в Российской Федерации.
Проект изменений в соответствующее постановление уже прошел правительственный комитет и направлен на согласование. Однако на какие товары будет наложен запрет, власти пока не сообщают, пишут сегодня украинские СМИ.
Но если готовые автомобили импортировать напрямую запрещено, то с деталями и машинокомплектами не все очевидно, пишет Telegram-канал «Русский автомобиль», и на ЗАЗе уже несколько лет собирают Лады и Renault. В частности, Largus, Vesta XRAY. По мнению канала, эту лазейку скоро прикроют. Это очередной этап кризиса для ЗАЗа вообще и для его владельца Тариэла Васадзе в частности.
Однако теоретически завод в Запорожье может привлечь туда другого поставщика машинокомплектов, например китайского.
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Фото: lada.ua