Нацгвардия США готовится к войне с водителями

Многочисленные Конвои свободы стекаются в столицу Соединенных Штатов — Вашингтон, округ Колумбия.

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До 700 военнослужащих Национальной гвардии США готовятся к столкновению с американскими дальнобойщиками — акция протеста движется в Вашингтон, где ожидаются те же проблемы, которые были в канадской Оттове.

Министр обороны Ллойд Остин направил в округ Колумбия на подмогу полиции 700 военнослужащих. Они будут дежурить на дорогах с 26 февраля до 7 марта, используя 50 тактических автомобилей.

Около 25 Конвоев свободы, состоящих из фур, едут в Вашингтон. Так люди протестуют против обязательной вакцинации и ограничений, связанных с пандемией, а также из-за роста цен на топливо. Их прибытие в столицу может совпасть с обращением президента Джо Байдена к Конгрессу США 1 марта.

«Сегодня мы не перекрываем движение, — говорит водитель грузовика, возглавляющий колонну из Пенсильвании. — Если у нас не будет резолюции правительства по правам, которые они у нас отбирают, я обещаю, что дороги будут перекрыты».

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Протестующие собрали почти 500 000 долларов через онлайн-краудсорсинг, чтобы доехать до Вашингтона. Власти США будут стараться не оказаться в той же ситуации, в которой оказались их канадские коллеги после блокировки Оттовы и моста Амбассадор между Детройтом и Виндзором.

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Фото: Diego González / Unsplash