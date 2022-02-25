Российский завод Renault остановят 28 февраля

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Российское представительство Renault остановит завод в Москве 28 февраля. Как объяснили в пресс-службе, это вызвано перебоями в цепочке поставок комплектующих.
Часть деталей добираются на конвейер через несколько стран. Но сейчас, в связи с военной спецоперацией на Украине, пограничные режимы усилены.
Специалистам предприятия нужно время, чтобы изменить логистические маршруты. По этой причине завод в Москве будет вынужденно простаивать с 28 февраля по 5 марта 2022 года.
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«Производство на Московском заводе Рено будет временно приостановлено с 28 февраля по 5 марта в связи с некоторыми перебоями в поставке комплектующих», — цитирует ТАСС заявление компании.
Как только проблемы с логистикой будут устранены, завод продолжит работать.
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