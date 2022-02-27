На юге России запустились рейсы по единому билету — журнал За рулем

На юге России запустились рейсы по единому билету

Через пересадочный узел в Анапе запустят единые (автобус и поезд) рейсы в Крым и обратно.

Материалы по теме
Юг России лишился авиасообщения (обновлено)

Рейсы будут мультимодальными, то есть на обоих видах транспорта можно будет проехать по одному билету. Эта мера предпринята в связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге России, сообщает Телеграм-канал Правительства России. Напомним, изначально сообщалось о приостановке работы аэропортов до 2 марта, но, по последним сведениям, она продлиться до 10 марта.

Материалы по теме
Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!

Сообщается, что автобусы вместимостью 49 пассажиров будут курсировать ежедневно. Они будут отправляться от железнодорожной станции Анапа в 8:30 и 13:00, а прибывать в Симферополь — в 12:30 и 17:00 соответственно. В обратном направлении из Симферополя автобусы пойдут в 9:00 и 11:00, а приезжать в Анапу будут в 13:00 и 15:00.

Материалы по теме
Где переночевать по дороге с юга России

На автобусную и железнодорожную перевозки выписывается единый билет. Стоимость перевозки на поезде по единому билету составляет 3600 рублей в плацкартном вагоне и 4800 рублей — в купе. Стоимость автобусного сегмента составит 774,6 рубля, сообщает источник. Детям до 5 лет оформляется бесплатный проездной с отдельным местом.

С 26 февраля билеты оформляются в кассах железнодорожных вокзалов и на сайте АНО «ЕТД» в подразделе «Поезд + автобус». Подробную информацию можно узнать на круглосуточной горячей линии: 8 (800) 600-1-006.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Наше новое видео
Lada Vesta после 120 000 км: 10 вопросов и ответы эксперта
Skoda Octavia на вторичке: только один недочет (зато какой!)
Новая Лада Веста: 10 главных отличий от старой

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров437
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: