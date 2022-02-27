На юге России запустились рейсы по единому билету

Рейсы будут мультимодальными, то есть на обоих видах транспорта можно будет проехать по одному билету. Эта мера предпринята в связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге России, сообщает Телеграм-канал Правительства России. Напомним, изначально сообщалось о приостановке работы аэропортов до 2 марта, но, по последним сведениям, она продлиться до 10 марта.
Сообщается, что автобусы вместимостью 49 пассажиров будут курсировать ежедневно. Они будут отправляться от железнодорожной станции Анапа в 8:30 и 13:00, а прибывать в Симферополь — в 12:30 и 17:00 соответственно. В обратном направлении из Симферополя автобусы пойдут в 9:00 и 11:00, а приезжать в Анапу будут в 13:00 и 15:00.
На автобусную и железнодорожную перевозки выписывается единый билет. Стоимость перевозки на поезде по единому билету составляет 3600 рублей в плацкартном вагоне и 4800 рублей — в купе. Стоимость автобусного сегмента составит 774,6 рубля, сообщает источник. Детям до 5 лет оформляется бесплатный проездной с отдельным местом.
С 26 февраля билеты оформляются в кассах железнодорожных вокзалов и на сайте АНО «ЕТД» в подразделе «Поезд + автобус». Подробную информацию можно узнать на круглосуточной горячей линии: 8 (800) 600-1-006.
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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС