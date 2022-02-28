Появилась возможность зарабатывать на автолизинге

Вознаграждение может достигать 2% от суммы сделки — в среднем около 48 тысяч рублей.

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Альфа-Лизинг запустил новую партнерскую программу, в которой могут участвовать физические лица, а не только предприниматели и компании, — в качестве лизинговых агентов.

Как стало известно «За рулем», партнерская программа позволит частным лицам впервые зарабатывать на лизинговых сделках. Чтобы стать лизинговым агентом, нужно зарегистрироваться в личном кабинете Альфа-Лизинга. Работа агента несложная — направлять в компанию клиентов, желающих приобрести легковой или грузовой автомобиль, спецтехнику, прицеп или полуприцеп, а также автомобиль с пробегом. После завершения сделки на счет агента будет переводиться вознаграждение.

— Наша партнерская программа — это помощь предпринимателям и возможность получить выгоду от лизинга частному лицу. Сегодня агент направил бизнесмена в Альфа-Лизинг, завтра он заключил сделку, а послезавтра агент получил средства — до 2% от сделки. Среднее вознаграждение составляет 48 000 рублей. Таким образом, личные связи становятся источником приятного пассивного заработка, без вмешательства в основную работу. Выплаты отправляются в течении трех дней — все текущие сделки можно просматривать в личном кабинете. Для предпринимателей лизинг — хорошая возможность расширить свой бизнес или обновить автопарк. Получить транспорт сейчас, а платить позже — главное преимущество лизинга.

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В компании отметили, что новая партнерская программа станет источником дохода и особенно интересна тем людям, которые уже продают другие финансовые или b2b-продукты, а также работают или работали в дилерском центре и знают, кому может быть интересен лизинг, и тем, у кого есть знакомые бизнесмены.

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