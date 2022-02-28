Nokian Tyres: завод в России не закроется

Слухи о закрытии производства появились после публикации Reuters, которая не имеет отношения к действительности.

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Информационное агентство написало о том, что в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине Nokian Tyres намерено вывезти часть завода из Ленинградской области в Финляндию и США.

В компании заявили, что в настоящее время концерн Nokian Tyres работает в обычном режиме, а логистические потоки корректируются, чтобы поставки сырья не прекращались. Перераспределение же выпуска между заводами Nokian Tyres в России, Финляндии и США ведется в рамках стратегии роста, о которой концерн заявлял еще в сентябре 2021 года, и никакого отношения к спецоперации не имеет.

«Компания Nokian Tyres сохраняет свою приверженность российскому рынку и производству в России. Сегодняшние публикации в некоторых СМИ о том, что завод Nokian Tyres в России якобы останавливает свою деятельность или рассматривается вопрос об уходе компании из России, абсолютно не соответствуют действительности. Наш завод продолжает работать в штатном режиме, мы будем обеспечивать поставки нашим российским клиентам так же, как и экспортные поставки», — заявил генеральный директор Nokian Tyres Россия Андрей Пантюхов.

Фото: Nokian Tyres