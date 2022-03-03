Toyota приостанавливает производство и поставки в РФ

«Как компания, работающая на Украине и в России, нашим приоритетом в борьбе с этим кризисом является обеспечение безопасности всех членов нашей команды, персонала розничных продавцов и партнеров по цепочке поставок. Мы также следим за глобальными событиями и будем принимать необходимые решения по мере необходимости», — заявили в Тойоте.
В прошлом году японский автопроизводитель собрал около 80 000 автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге: это кроссоверы RAV4 и седаны Camry.
Продажу автомобилей в нашей стране будут вести до тех пор, пока не закончатся запасы. Сервисный бизнес, такой как техническое обслуживание, продолжит работу.
В российском представительстве компании подтвердили, что Toyota приостановит работу завода в Санкт-Петербурге с 4 марта из-за перебоев с поставками комплектующих.
Российское представительство ООО «Тойота Мотор» зарегистрировано в 2001 году, завод Toyota в Петербурге выпускает автомобили с 2007 года.
- Ранее концерн BMW приостановил производство на калининградском «Автоторе».
- «За рулем» можно читать и в Viber
Фото: Петр Ковалев/ТАСС