Toyota приостанавливает производство и поставки в РФ — журнал За рулем

Toyota приостанавливает производство и поставки в РФ

Объясняют это трудностями в закупке комплектующих из-за рубежа.

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Японский автоконцерн Toyota Motor Corp принял решение временно остановить производство автомобилей в России, поскольку стало трудно закупать запчасти из-за рубежа, сообщила газета Nikkei.

«Как компания, работающая на Украине и в России, нашим приоритетом в борьбе с этим кризисом является обеспечение безопасности всех членов нашей команды, персонала розничных продавцов и партнеров по цепочке поставок. Мы также следим за глобальными событиями и будем принимать необходимые решения по мере необходимости», — заявили в Тойоте.

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В прошлом году японский автопроизводитель собрал около 80 000 автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге: это кроссоверы RAV4 и седаны Camry.

Продажу автомобилей в нашей стране будут вести до тех пор, пока не закончатся запасы. Сервисный бизнес, такой как техническое обслуживание, продолжит работу.

В российском представительстве компании подтвердили, что Toyota приостановит работу завода в Санкт-Петербурге с 4 марта из-за перебоев с поставками комплектующих.

Российское представительство ООО «Тойота Мотор» зарегистрировано в 2001 году, завод Toyota в Петербурге выпускает автомобили с 2007 года.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

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